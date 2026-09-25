Sopir Truk Pasir di Bali Meninggal Usai Dibakar Atasan, Keluarga Kebingungan Biaya RS Rp 88 juta

JawaPos.com - I Gede Selamet, 21, sopir truk pasir asal Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, meninggal dunia di RSUP Prof. Ngoerah, Denpasar, pada Jumat (25/9) sekitar pukul 08.30 WITA.

Korban menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan intensif akibat luka bakar parah sekitar 68 persen pasca dibakar oleh atasannya.

Dikutip dari Radar Badung (JawaPos Group), Perbekel Muncan, I Wayan Tunas, membenarkan kabar duka mengenai kepulangan warganya tersebut. Pihak keluarga saat ini masih melakukan koordinasi internal terkait prosesi selanjutnya.

"Untuk pemulangan layon dan pemulasaraan masih menunggu pihak keluarga melakukan paruman dan berembug," ujar Tunas, Jumat (25/9).

Rencana pemulangan jenazah Selamet belum dapat dipastikan secara mendadak. Hal ini dikarenakan Desa Muncan tengah menggelar piodalan dan upacara yadnya.

Pemulangan jenazah diperkirakan baru dapat dilakukan setelah rahina Purnama pada Sabtu (26/9).

Di samping menunggu momentum keagamaan, pihak keluarga juga masih berdiskusi terkait skema penanganan jenazah.

Selain kendala jadwal upacara di desa, keluarga korban yang hidup dalam keterbatasan ekonomi juga sempat dihadapkan pada persoalan pelunasan sisa biaya perawatan di rumah sakit.