Mengantar Berkas ke Kejaksaan, Seorang Polisi Tewas Ditabrak Truk di Tanjung Priok

JawaPos.com - Seorang petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok tewas ditabrak truk yang menyeberang di pertigaan Jalan Industri, Jalan RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (25/9).

“Iya, korban adalah salah satu anggota di Unit Reskrim berpangkat Brigadir Polisi di Polsek Kawasan Sunda Kelapa," kata Kanit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa, AKP. Ery Suroto di Jakarta.

Menurut Ery, saat itu korban sedang menjalankan tugas mengantar berkas ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso. Tapi dalam perjalanan, korban mengalami insiden kecelakaan.

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“Anggota itu seorang diri mengantar berkas tahap 1,” kata dia.

Ery mengatakan, "Berkas tersebut sudah diamankan."

Dia mengatakan jenazah anggota Polsek Kawasan Sunda Kelapa itu sudah berada di kediamannya setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Rencana, korban dimakamkan di Tangerang, di TPU Rawa Kucing," kata Ery.

Sebelumnya, kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah barat menuju timur, pada Kamis serkira pukul 10.00 WIB.

Saat berada di Simpang Industri, motor korban terperosok dan menabrak truk yang melaju dari arah timur berbelok ke utara atau sedang memutar.