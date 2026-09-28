Gibran Minta Hasil Investigasi Keracunan MBG di Batang Dibuka ke Keluarga Korban

JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta hasil investigasi dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang dibuka.

Keluarga para korban harus mendapatkan informasi secara utuh mengenai penyebab anak-anak mereka sakit setelah mengonsumsi MBG.

Hal itu disampaikan Gibran saat berdialog dengan orang tua siswa terdampak keracunan MBG di SDN Pasusukan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang.

"Proses investigasi sedang berjalan, tapi saya pastikan dilakukan dengan cepat dan hasil investigasi akan diinformasikan kepada Bapak-Ibu secara terbuka dan transparan. Kejadian ini tidak boleh berulang," katanya, sebagaimana dilansir dari Antara. Senin (28/9).

Gibran juga meminta maaf kepada keluarga korban, dan memastikan pemerintah menindaklanjuti keluhan mereka serta mengoptimalkan penanganan para korban.

"Jika saya berada di posisi Bapak-Ibu, tentu saya juga akan khawatir ketika anak saya keracunan. Oleh sebab itu, hari ini saya datang langsung ke sini untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat," katanya.

Dalam dialog tersebut, salah seorang orang tua siswa, Faizun meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami akan carikan solusi terbaik, Pak. Yang jelas tata kelolanya harus diperbaiki sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi," jawab Gibran.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Batang menetapkan penanggung jawab tunggal untuk mengoordinasikan penanganan korban.