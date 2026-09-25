Musim Kemarau, Petani Lampung, Pesawaran, Wonogiri, dan Tuban, Malah Panen Raya Jagung

Petani jagung di Lampung Tengah, Pesawaran, Wonogiri, dan Tuban menggelar panen raya yang berlangsung sejak 23 September. (Istimewa)
JawaPos.com - Di Hari Tani Nasional 2026, sebanyak lebih dari 7.000 petani jagung di Lampung Tengah, Pesawaran, Wonogiri, dan Tuban, menggelar panen raya sejak 23 September hingga 1 Oktober 2026.
Capaian ini menjadi angin segar di tengah ancaman fenomena El Nino kuat yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bakal memicu musim kemarau berkepanjangan hingga akhir Oktober.
Panen raya ini mencatatkan potensi peningkatan hasil sekitar 10 hingga 15 persen di atas rata-rata produksi harian di kawasan tersebut.
Keberhasilan ini terwujud berkat penggunaan varietas DEKALB DK79C Kuat yang dipadukan dengan pendampingan teknis agronomi di lapangan.
Peningkatan produktivitas di tingkat tapak menjadi krusial mengingat peran strategis komoditas jagung.
Selain menopang ketahanan pangan nasional, pasokan jagung pipilan menjadi bahan baku utama industri pakan ternak guna memenuhi lonjakan kebutuhan protein hewani masyarakat.
Langkah ini sekaligus mendukung target pemerintah yang mematok produksi jagung pipilan kering mencapai 18 juta ton pada 2026 demi mewujudkan swasembada pangan nasional.
Direktur PT Bayer Indonesia Andi Ilyas menegaskan, perayaan Hari Tani Nasional merupakan momen penting untuk mengapresiasi kerja keras para produsen pangan di tengah perubahan iklim.
"Kami percaya dengan inovasi pertanian yang didukung praktik budidaya yang tepat, akan berpotensi membantu petani menghadapi tantangan iklim sekaligus meningkatkan potensi hasil panen," papar Andi Ilyas.
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