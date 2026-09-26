Operasi Pencarian Korban Tenggelamnya KMP Virgo Transport-8 Kembali Diperpanjang 7 Hari

Tim penyelam berupaya masuk bangkai KM Virgo 8 untuk cari korban yang masih terjebak. (Dok: Basarnas)
JawaPos.com - Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko mengumumkan perpanjangan kedua operasi SAR tenggelamnya KMP Virgo Transport-8. Operasi SAR akan diperpanjang tujuh hari ke depan.
"Terkait pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14 dan telah dilakukan perpanjangan pertama, kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Posko Banjarmasin, Sabtu (26/9).
Dalam perpanjangan operasi SAR tujuh hari ke depan, Basarnas nantinya akan melakukan evaluasi setiap tiga hari. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat perkembangan terbaru yang terjadi di lapangan. "Jadi perkembangannya akan kita evaluasi setiap tiga hari," kata Bramantyo.
Bramantyo menjelaskan, pihaknya juga merotasi kapal yang disiagakan di tengah laut. KN SAR Pacitan yang semula ditempatkan di ring satu area pencarian akan ditarik dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang.
"Malam hari ini kapal tender yang kita gunakan di tengah, yaitu KN SAR Pacitan akan kami tarik dulu dan kemudian nanti akan kita gantikan dengan KN SAR Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang," jelasnya.
Bramantyo mengungkapkan, secara keseluruhan saat ini ada 62 penyelam yang siap diterjunkan dalam proses pencarian. Basarnas menyiagakan 43 penyelam, ditambah pasukan dari TNI AL sebanyak 19 penyelam.
Secara keseluruhan, dari 243 orang yang tercatat dalam manifes kapal, sebanyak 172 orang telah ditemukan dengan rincian 108 dievakuasi dalam keadaan selamat, dan 64 meninggal dunia. Sementara 71 orang lainnya masih dalam pencarian.
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