Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, 13 Wisatawan dan 6 ABK Selamat

Personel Polairud Polres Manggarai Barat menyaksikan kapal Pinisi wisata KM Yukai tenggelam di Labuan Bajo, Minggu (27/9/2026). Seluruh wisatawan dan awak kapal selamat. (Polres Manggarai Barat via Antara)
JawaPos.com – Kapal wisata KM Yukai yang membawa 13 wsatawan tenggelam di perairan Tanjung Sure, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) Minggu pagi (27/9) Wita.
Beruntung, ke-13 wisatawan beserta enam orang awak kapal berhasil diselamatkan sebelum kapal benar-benar karam.
Kasat Polairud Polres Manggarai Barat Iptu Leonardo Marpaung menjelaskan, kecelakaan dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.30 Wita.
Dilansir dari Antara, awalnya KM Yukai melintas di sekitar Tanjung Sture saat kondisi air laut sedang surut, lalu menghantam gugusan karang dangkal di kawasan tersebut.
Akibatnya, bagian lambung kapal bocor sehingga kapal miring ekstrem sebelum akhirnya tenggelam.
Melihat kejadian itu, dua kapal wisata yang kebetulan berada di sekitar lokasi, langsung memberikan pertolongan.
Mereka menurunkan sekoci di masing-masing kapal untuk mengevakuasi wisatawan dan awak kapal dari KM Yukai.
Satpolairud Polres Manggarai Barat bersama Tim SAR Gabungan bergerak ke lokasi setelah menerima laporan pada pukul 06.35 Wita.
Sebanyak 21 personel gabungan Ditpolairud Polda NTT, Korpolairud Baharkam Polri, KSOP Labuan Bajo, dan Basarnas Labuan Bajo dikerahkan untuk mengevakuasi korban.
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Selain itu enam armada juga dikerahkan, yakni lima unit Rigid Inflatable Boat (RIB) dan satu unit interceptor untuk memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi.
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Jawa Pos
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