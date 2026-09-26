Dugaan Limbah Hitam di PIER Pasuruan, Pengelola Turun Tangan Lakukan Investigasi

Petugas membersihkan cairan berwarna kehitaman di aliran drainase kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). (PT SIER)
JawaPos.com - Isu dugaan pembuangan limbah cair berwarna kehitaman ke aliran drainase tanpa pengolahan standar di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) mencuat di masyarakat.
Limbah tersebut diduga berasal dari PT Veolia Services Indonesia, yang merupakan pabrik daur ulang botol plastik.
Merespons keresahan warga tersebut, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku pengelola kawasan industri PIER langsung turun ke lapangan.
Direktur Operasi PT SIER, Yohanes Deddy Setiawan menegaskan, manajemen PIER telah melakukan penelusuran mendalam terkait informasi yang beredar.
Langkah awal yang diambil meliputi pengecekan area yang diduga tercemar, serta meminta klarifikasi resmi dan data pendukung dari perusahaan yang bersangkutan.
"Kami telah melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Prinsip kami, setiap kesimpulan harus berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Yohanes, Sabtu (26/9).
Sebagai penanganan preventif dan darurat, tim PIER juga telah membersihkan saluran air hujan yang diduga terdampak luberan air limbah tersebut agar fungsinya kembali normal selama masa verifikasi.
Terkait penampakan air drainase yang terlihat keruh dan gelap, Yohanes meminta publik untuk menunggu hasil verifikasi yang lebih komprehensif.
Menurutnya, kondisi visual semata tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar pijakan untuk menyimpulkan secara sepihak adanya pencemaran lingkungan.
Meski begitu, PT SIER sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dan menjadikannya sebagai atensi serius manajemen.
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