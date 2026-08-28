Kejurnas Sprint Rally di Pasuruan Suguhkan Trek yang Tricky

JawaPos.com - Tantangan tidak mudah trek tricky akan didapatkan pereli-pereli di putaran ketiga Kejurnas Sprint Rally 2026, akhir pekan ini (29-30/8), di Sirkuit Bhayangkara Kejayan, Pasuruan.

Wakil Ketua OC Putaran Ketiga Kejurnas Rally Ervin Maladjong mengatakan, karakter trek berbeda dari trek sirkuit di beberapa daerah lain.

"Ini jauh lebih menantang. Ada tricky-tricky juga. Jadi, pembalap harus lebih konsentrasi dan berhati-hati," kata Ervin.

Nanti, pereli harus melahap empat special stage (SS) atau etape dalam satu rangkaian di trek sepanjang 5,2 kilometer tersebut.

Treknya pun akan full gravel, atau full tanah. Jarak service area dan garis start yang agak jauh, membuat Sprint Rally ini berasa Rally.

Pipink, sapaan akrab Ervin, menuturkan bahwa dalam Kejurnas kali ini melombakan beberapa kelas.

Mulai dari kelas Jeep Kelas D (RWD dan FWD), sampai kelas RC atau Rally Car. RC pun akan terbagi jadi Rally 3, Rally 2, dan Rally 1.

Pereli-pereli unggulan tanah air siap meramaikan persaingan di ajang yang bertajuk Kejurnas Bhayangkara Sprint Rally tersebut.