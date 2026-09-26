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Sabik Aji Taufan
Sabtu, 26 September 2026 | 20.09 WIB

Targetkan Lolos ke Senayan pada 2029, PPP Ungkap Strategi Gaet Pemilih Muda

Kader muda PPP berkumpul merancang strategi pemenangan Pemilu 2029. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Kader muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimis partainya bisa lolos ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang. PPP telah menyiapkan strategi untuk menggaet pemilih muda.
 
Hal ini dibahas dalam pertemuan 141 anggota DPRD PPP dari seluruh Indonesia yang berusia di bawah 35 tahun. Pertemuan digelar di Sleman, Yogyakarta.
 
Bendahara Umum DPP PPP Imam Fauzan mengatakan, para kader yang berkumpul ini merupakan kekuatan generasi mudah partai dalam mempersiapkan pertarungan pemilu mendatang.
 
“Hari ini kita berkumpul seluruh anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia. Total 141 orang yang usianya 35 tahun ke bawah. Kami semua berkomitmen, tujuan dan cita-cita kami satu, 2029 PPP harus kembali ke Senayan,” ujar Fauzan, Sabtu (26/9).
 
 
PPP menyakini bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam pertarungan Pemilu 2029. Terlebih jumlah pemilih kalangan muda sangat besar.
 
Atas dasar itu, partai mengintruksikan kadernya untuk mendekati generasi muda. Mereka harus bisa merangkul akar rumput agar suara yang didapat bisa bertambah.
 
“Kami anak muda akan menggaet agar anak muda lainnya tahu, suka, dan bergabung di PPP,” imbuhnya.
 
Fauzan menambahkan, optimisme untuk kembali ke Senayan dibangun melalui penguatan strategi internal serta kerja politik yang dilakukan secara berkelanjutan.
 
Dalam kesempatan sama, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, PPP harus melakukan komunikasi politik yang berfokus pada penjaringan generasi muda.
 
Menurutnya, PPP perlu mampu menerjemahkan identitas dan nilai-nilai partai ke dalam bahasa politik yang dapat diterima generasi muda, khususnya Gen Z.
 
“PPP harus mampu menjawab kegelisahan anak-anak muda dan menggunakan bahasa serta model komunikasi yang dapat dipahami kalangan Gen Z,” ujar Adi.
 
Usai kegiatan ini, para pengurus P3MUDA akan dikukuhkan secara resmi oleh Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi PPP dalam memperkuat peran generasi muda.

Editor: Sabik Aji Taufan
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