TAP Untuk Negeri Dukung Anak-anak Sekolah di tengah Bencana Kabut Asap

Dukungan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) terhadap anak sekolah terdampak kabut asap dengan pembagian masker dan susu bernutrisi di di Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau. (Istimewa).
JawaPos.com – Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Sumatera telah menyebabkan terganggunya akvitas warga karena gangguan asap. Di tengah gangguan kabut asap akibat karhutla, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) memberikan dukungan langsung kepada anak-anak sekolah di Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau.
Selain membagikan susu bernutrisi melalui program SEHATI (Susu Sehat Bernutrisi), TAP juga berinisiatif membagikan masker sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan anak-anak yang tetap menjalankan aktivitas belajar di tengah kondisi udara yang kurang baik.
Melalui PT First Lamandau Timber International (FLTI), anak perusahaan TAP, anak-anak dari PAUD, TK, dan SD Negeri Sekoban menerima masker dan susu bernutrisi dari program TAP untuk negeri.
Aksi ini menjadi bagian dari langkah serentak anak usaha TAP di Kalimantan Tengah yang turut membagikan masker kepada anak-anak sekolah dan tenaga pendidik di sekitar wilayah operasional masing-masing.
Kepala Sekolah SD Negeri Sekoban, Urin, S.Pd., mengatakan bantuan tersebut dirasakan langsung oleh para siswa dan sekolah.
“Kami sangat berterima kasih kepada PT FLTI yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak kami. Bantuan susu bernutrisi dan masker ini sangat bermanfaat. Selain menerima bantuan, anak-anak juga mendapatkan pembelajaran bahwa menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi merupakan hal yang penting,” ungkapnya.
Sebanyak 85 anak terdiri atas 55 siswa SD Negeri Sekoban, 20 siswa TK, dan 10 siswa PAUD menerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Anak-anak menerima susu bernutrisi melalui program SEHATI, sementara masker diberikan untuk mendukung perlindungan mereka selama beraktivitas di lingkungan sekolah.
Kepala TK Sekoban, Muyati mengatakan perhatian terhadap kesehatan anak usia dini sangat penting karena merupakan fase awal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak.
“Kami sangat menyambut baik Program SEHATI ini. Anak-anak sangat senang mendapatkan susu dan masker. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan karena memberikan manfaat langsung bagi anak-anak dan juga mendukung kegiatan pendidikan di sekolah,” tuturnya.
Kegiatan ini bukan sekadar pembagian bantuan, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan melalui TAP Untuk Negeri. Di tengah kondisi udara yang kurang baik, susu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, sementara masker menjadi salah satu bentuk dukungan perlindungan kesehatan. Keduanya menjadi bagian dari upaya TAP Untuk Negeri untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan.
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Jawa Pos
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