Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Mohamad Nur Asikin
Jumat, 25 September 2026 | 22.34 WIB

TAP Untuk Negeri Dukung Anak-anak Sekolah di tengah Bencana Kabut Asap

Dukungan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) terhadap anak sekolah terdampak kabut asap dengan pembagian masker dan susu bernutrisi di di Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau. (Istimewa). - Image

Dukungan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) terhadap anak sekolah terdampak kabut asap dengan pembagian masker dan susu bernutrisi di di Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau. (Istimewa).

JawaPos.com – Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Sumatera telah menyebabkan terganggunya akvitas warga karena gangguan asap. Di tengah gangguan kabut asap akibat karhutla, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) memberikan dukungan langsung kepada anak-anak sekolah di Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau. 

Selain membagikan susu bernutrisi melalui program SEHATI (Susu Sehat Bernutrisi), TAP juga berinisiatif membagikan masker sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan anak-anak yang tetap menjalankan aktivitas belajar di tengah kondisi udara yang kurang baik.

Melalui PT First Lamandau Timber International (FLTI), anak perusahaan TAP, anak-anak dari PAUD, TK, dan SD Negeri Sekoban menerima masker dan susu bernutrisi dari program TAP untuk negeri.

Aksi ini menjadi bagian dari langkah serentak anak usaha TAP di Kalimantan Tengah yang turut membagikan masker kepada anak-anak sekolah dan tenaga pendidik di sekitar wilayah operasional masing-masing. 

Kepala Sekolah SD Negeri Sekoban, Urin, S.Pd., mengatakan bantuan tersebut dirasakan langsung oleh para siswa dan sekolah.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT FLTI yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak kami. Bantuan susu bernutrisi dan masker ini sangat bermanfaat. Selain menerima bantuan, anak-anak juga mendapatkan pembelajaran bahwa menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi merupakan hal yang penting,” ungkapnya.

Sebanyak 85 anak terdiri atas 55 siswa SD Negeri Sekoban, 20 siswa TK, dan 10 siswa PAUD menerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Anak-anak menerima susu bernutrisi melalui program SEHATI, sementara masker diberikan untuk mendukung perlindungan mereka selama beraktivitas di lingkungan sekolah.

Kepala TK Sekoban, Muyati mengatakan perhatian terhadap kesehatan anak usia dini sangat penting karena merupakan fase awal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

“Kami sangat menyambut baik Program SEHATI ini. Anak-anak sangat senang mendapatkan susu dan masker. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan karena memberikan manfaat langsung bagi anak-anak dan juga mendukung kegiatan pendidikan di sekolah,” tuturnya.

Kegiatan ini bukan sekadar pembagian bantuan, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan melalui TAP Untuk Negeri. Di tengah kondisi udara yang kurang baik, susu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, sementara masker menjadi salah satu bentuk dukungan perlindungan kesehatan. Keduanya menjadi bagian dari upaya TAP Untuk Negeri untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BNPB: Kasus Karhutla di Kalteng Capai 180 Hektare, Tinggal 30 hektare yang Belum Berhasil Dipadamkan - Image
Nasional

BNPB: Kasus Karhutla di Kalteng Capai 180 Hektare, Tinggal 30 hektare yang Belum Berhasil Dipadamkan

Selasa, 22 September 2026 | 16.23 WIB

Izin 5 Perusahaan Dicabut Terkait Karhutla, Pemerintah Tegaskan Tak Pandang Bulu - Image
Nasional

Izin 5 Perusahaan Dicabut Terkait Karhutla, Pemerintah Tegaskan Tak Pandang Bulu

Selasa, 22 September 2026 | 04.38 WIB

Menggolongkan Pelaku Karhutla sebagai Terorisme Ekologi Bentuk Sanksi yang Tegas - Image
Nasional

Menggolongkan Pelaku Karhutla sebagai Terorisme Ekologi Bentuk Sanksi yang Tegas

Senin, 21 September 2026 | 22.35 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore