400 Ton Sekam Padi Setiap Hari Bantu Produksi Semen Hijau di Tuban

JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengoptimalkan penggunaan biomassa sebagai bahan bakar alternatif pada proses produksi semen di Pabrik Tuban, Jawa Timur. Jenis biomassa yang dimanfaatkan oleh Perusahaan diantaranya serbuk halus sabut kelapa, bonggol jagung, serbuk gergaji, ampas tebu, hingga sekam padi.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra mengatakan penggunaan biomassa jenis sekam padi di SIG Pabrik Tuban saat ini mendominasi. Porsi konsumsi limbah pertanian ini mencapai 400 ton per harinya.

Ratusan ton sekam padi tersebut didapatkan dari para petani lokal dan 10 perusahaan penggilingan padi yang tersebar di beberapa wilayah sekitar. Yaitu Tuban, Lamongan, Bojonegoro, hingga Rembang.

"Penggunaan biomassa membantu perusahaan mendapatkan sumber energi alternatif untuk meningkatkan keandalan operasi dan memperkuat inisiatif semen hijau yang rendah emisi," tulis Indra dalam siaran kepada media Jumat (25/9).