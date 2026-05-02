Ilham Dwi Ridlo Wancoko
Minggu, 3 Mei 2026 | 02.16 WIB

Utilisasi Industri Semen Anjlok, Solusi Bangun Indonesia Malah Raup Laba

Ilustrasi pekerja yang sedang menyiapkan pengiriman semen. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)

 JawaPos.com - Industri semen nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat kelebihan pasokan. Dengan kapasitas terpasang mencapai 124 juta ton, tingkat utilisasi pabrik hanya berada di kisaran 53,9 persen.

Kondisi ini menunjukkan hampir separuh kapasitas produksi tidak terpakai. Situasi tersebut mencerminkan lemahnya permintaan di pasar domestik.

Namun, di tengah kondisi tersebut, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk justru mencatatkan kinerja berbeda. Anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ini berhasil membukukan lonjakan laba signifikan.

Sepanjang kuartal I 2026, SBI mencatat laba bersih sebesar Rp 101,89 miliar. Angka ini naik 111,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48,22 miliar.

Dari sisi pendapatan, pertumbuhan yang dicatat relatif terbatas. Penjualan semen dan terak hanya naik 1,4 persen menjadi 2,92 juta ton.

Kenaikan volume tersebut mendorong pendapatan menjadi Rp 2,56 triliun. Secara tahunan, angka ini tumbuh 3,6 persen.

Lonjakan laba yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan menunjukkan satu hal. Efisiensi biaya menjadi faktor utama peningkatan kinerja.

Direktur Utama SBI, Rizki Kresno Edhie Hambali, menyebut strategi transformasi perusahaan berperan penting. Perusahaan menjaga profitabilitas melalui pengelolaan biaya yang disiplin.

“Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi transformasi yang dijalankan konsisten untuk menjaga profitabilitas di tengah dinamika industri,” ujar Rizki, Jumat (1/5/2026).

Salah satu langkah utama dilakukan pada sektor energi. SBI meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif di fasilitas produksinya.

