Kementerian PU Percepat Pembangunan Fasilitas Publik yang Terdampak Bencana di Sumatera

Ruas Jalan Nasional Padang–Solok yang sempat terputus akibat banjir bandang kini kembali bisa dilalui (Dok. Kementerian PU).
JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan pembenahan fasilitas publik terdampak bencana di Sumatera sebagai prioritas. Jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas kesehatan dipercepat pembangunannya.
Dikutip dari Antara Kamis (24/9), Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan pascabencana Sumatera dilakukan secara bertahap. Setelah akses darurat dipulihkan untuk memastikan masyarakat tetap terhubung, penanganan dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Hal itu dilakukan agar fungsi infrastruktur dapat kembali secara optimal dan berkelanjutan.
“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung. Tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” kata Dody dikutip dari Antara.
Pemulihan pascabencana di Sumatera terus memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Kementerian PU mempercepat pembangunan kembali berbagai fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mulai dari fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur sumber daya air.
Hingga 22 September lalu, program rehabilitasi dan rekonstruksi Kementerian PU di tiga provinsi terdampak sudah berjalan. Progam itu mencakup 370 fasilitas peribadatan, 121 fasilitas kesehatan, dan 364 fasilitas pendidikan keagamaan.
Di Provinsi Aceh, terdapat 137 fasilitas peribadatan yang masuk dalam program, dengan 109 lokasi telah mulai konstruksi. Di Sumatera Utara terdapat 208 fasilitas dengan 64 lokasi mulai konstruksi, sedangkan di Sumatera Barat terdapat 25 fasilitas dengan tiga lokasi telah mulai konstruksi.
Sementara untuk fasilitas kesehatan, program mencakup 50 fasilitas di Aceh dengan 43 lokasi telah mulai konstruksi. Kemudian 36 fasilitas di Sumatera Utara dan 21 lokasi mulai konstruksi. di Sumatera Barat terdapat 35 fasilitas dengan 17 lokasi telah mulai konstruksi.
Pemulihan juga menyasar fasilitas pendidikan keagamaan. Di Aceh terdapat 207 madrasah dan 69 pondok pesantren, di Sumatera Utara 57 madrasah, serta di Sumatera Barat 29 madrasah dan dua pondok pesantren yang masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022