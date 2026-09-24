Kementerian PU Percepat Pembangunan Fasilitas Publik yang Terdampak Bencana di Sumatera

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan pembenahan fasilitas publik terdampak bencana di Sumatera sebagai prioritas. Jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas kesehatan dipercepat pembangunannya.

Dikutip dari Antara Kamis (24/9), Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan pascabencana Sumatera dilakukan secara bertahap. Setelah akses darurat dipulihkan untuk memastikan masyarakat tetap terhubung, penanganan dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Hal itu dilakukan agar fungsi infrastruktur dapat kembali secara optimal dan berkelanjutan.

“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung. Tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” kata Dody dikutip dari Antara.

Pemulihan pascabencana di Sumatera terus memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Kementerian PU mempercepat pembangunan kembali berbagai fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mulai dari fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur sumber daya air.

Hingga 22 September lalu, program rehabilitasi dan rekonstruksi Kementerian PU di tiga provinsi terdampak sudah berjalan. Progam itu mencakup 370 fasilitas peribadatan, 121 fasilitas kesehatan, dan 364 fasilitas pendidikan keagamaan.

Di Provinsi Aceh, terdapat 137 fasilitas peribadatan yang masuk dalam program, dengan 109 lokasi telah mulai konstruksi. Di Sumatera Utara terdapat 208 fasilitas dengan 64 lokasi mulai konstruksi, sedangkan di Sumatera Barat terdapat 25 fasilitas dengan tiga lokasi telah mulai konstruksi.

Sementara untuk fasilitas kesehatan, program mencakup 50 fasilitas di Aceh dengan 43 lokasi telah mulai konstruksi. Kemudian 36 fasilitas di Sumatera Utara dan 21 lokasi mulai konstruksi. di Sumatera Barat terdapat 35 fasilitas dengan 17 lokasi telah mulai konstruksi.