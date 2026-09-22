Kompleks Perkantoran Bupati Solok Dilanda Galodo, di Mana Jon F Pandu?

JawaPos.com - Banjir bandang atau galodo melanda kawasan perkantoran Bupati Solok, Sumatera Barat (Sumbar), pada Senin malam (21/9).

Air bah mengalir deras di perkantoran bupati yang berlokasi di kawasan Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, itu. Saat berita ini ditulis belum ada kabar soal keberadaan Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), insiden itu berlangsung sekitar pukul 20.00. Arus air datang tiba-tiba dengan membawa beragam material dan kemudian meluas ke sejumlah bagian kompleks perkantoran.

Gerbang utama kompleks Kantor Bupati Solok ikut terdampak. Luapan air juga menggenangi jalur jalan di sisi kanan kawasan perkantoran.

Berdasarkan laporan awal yang diterima petugas, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu area yang pertama kali terimbas hantaman arus air.

Tim gabungan yang terdiri atas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok melakukan penyisiran dan upaya pertolongan.

Kepala Seksi Operasi Damkar Zulhelmi Bosy mengatakan, armada dan personel dari sejumlah pos Damkar telah dikerahkan menuju kawasan terdampak. Pos tersebut antara lain Pos Kayu Aro, Pos Sumani, dan Pos Koto Baru.

JawaPos.com berupaya mengonfrimasi kepada Bupati Solok Jon Firman Pandu. Pesan singkat untuk mengonfirmasi insiden ini yang dikirim sejak Senin malam (21/9) pada pukul 21.00 WIB hingga berita ini dirilis belum dijawab. Sejumlah sumber mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Jon Firman Pandu.