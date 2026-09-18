Parung Panjang Akhirnya Turun Hujan Setelah Kemarau Panjang, Berikut Doa saat Hujan

JawaPos.com - Hujan akhirnya turun di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Jumat (18/9), setelah masyarakat menghadapi kondisi kemarau panjang dalam beberapa bulan terakhir.

Turunnya hujan menjadi kabar yang dinantikan masyarakat di tengah dampak kekeringan yang sebelumnya dirasakan di sejumlah wilayah.

Menariknya, hujan yang turun pada hari ini terjadi setelah Muspika Parung Panjang bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parung Panjang dan warga melaksanakan sholat Istisqa secara berjamaah di halaman Kantor Kecamatan Parung Panjang pada Jumat (19/9) pagi sekitar pukul 08.00 WIB.

Ibadah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Parung Panjang untuk memohon turunnya hujan sekaligus memanjatkan doa agar kondisi kekeringan dapat segera berakhir.

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Ada 500 orang yang mengikuti pelaksanaan shalat Istisqa. Shalat ini dipimpin oleh ustadz Didi dan khotbah disampaikan Ketua MUI Kecamatan Parung Panjang KH Adnan.

Pelaksanaan shalat Istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar ketika menghadapi kekeringan dan kemarau panjang. Dalam Islam, shalat ini hukumnya sunnah, dilakukan dengan memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan yang membawa manfaat.

Doa Saat Turun Hujan Ketika hujan mulai turun, umat Islam dianjurkan untuk memanjatkan doa. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca saat turun hujan adalah:

اللهمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ أٰجِلٍ