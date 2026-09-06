Kabupaten Bogor Lakukan Penyiraman Abu Vulkanik, Termasuk Parung Panjang dan Gunung Sindur?

Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan penyiraman abu vulkanik di sejumlah wilayah untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan masyarakat. (Radar Bogor)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah antisipasi menyusul paparan abu vulkanik yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Bogor melakukan light water spray atau penyemprotan air secara ringan di sejumlah ruas jalan pada Minggu (6/9).
Penyemprotan dilakukan mulai pukul 11.00 WIB secara serentak dengan melibatkan personel DPKP Kabupaten Bogor di sejumlah wilayah. Langkah tersebut merupakan instruksi Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai upaya mengurangi debu vulknaik dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatan yang beterbangan.
Air disemprotkan ke permukaan jalan agar partikel debu lebih cepat mengendap dan tidak mudah kembali beterbangan akibat pergerakan kendaraan maupun aktivitas warga. Dengan demikian, paparan debu di lingkungan sekitar diharapkan dapat ditekan.
Parung Panjang menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam sasaran penyemprotan. Petugas melakukan penyiraman di kawasan sekitar sektor. Namun, berdasarkan daftar lokasi yang disampaikan Pemkab Bogor, Gunung Sindur tidak tercantum sebagai titik penyemprotan dalam kegiatan tersebut.
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Secara keseluruhan, terdapat 11 wilayah yang menjadi sasaran kegiatan penyemprotan. Selain Parung Panjang, petugas juga diterjunkan ke Ciawi, Ciomas, Parung, Cibinong, Cileungsi, Cariu, Babakan Madang, Citeureup atau Bogorindo, Leuwiliang, serta Gunung Putri.
Di Kecamatan Ciawi, penyemprotan dilakukan dari kawasan Pasar Ciawi hingga RSUD. Sementara di Ciomas, petugas menyasar jalur dari sekitar Kantor Kecamatan hingga sektor.
Untuk wilayah Parung, penyemprotan dipusatkan di sekitar Pasar Parung. Sedangkan di Cibinong, petugas melakukan penyiraman di Jalan Tegar Beriman dan kawasan Pakansari yang menjadi salah satu kawasan dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi.
Penyemprotan juga dilakukan di sekitar kawasan Metland, Kecamatan Cileungsi. Di Kecamatan Cariu, sasaran berada di sekitar Kantor Kecamatan Cariu.
Sementara itu, petugas di Babakan Madang melakukan penyemprotan mulai dari kawasan Bellanova menuju Kecamatan dan Pasar Babakan Madang. Di wilayah Citeureup atau Bogorindo, penyiraman dilakukan dari Tugu Pancakarsa hingga Lampu Merah Kandang Roda.
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Jawa Pos
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