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Dhimas Ginanjar
Sabtu, 19 September 2026 | 01.39 WIB

Kapolri Ajak Jawara Banten Jadi Bagian Sabuk Kamtibmas dan Berantas Penyakit Masyarakat

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9). (Mabes Polri) - Image

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9). (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak para jawara dan perguruan silat di Banten menjadi bagian dari sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolri mendorong sinergi dengan Polri untuk menjaga keamanan, memberantas penyakit masyarakat, dan melindungi warga.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolri saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus memperingati Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9/2026).

Kapolri menegaskan, jawara dan pendekar memiliki peran penting di tengah masyarakat.

Kemampuan bela diri yang dimiliki harus digunakan untuk membela kebenaran, melindungi kelompok yang lemah, serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

“Yang namanya pendekar, yang namanya jawara selalu membela kebenaran, membela yang lemah, dan tentunya bersama-sama dengan Polri kita titip untuk sama-sama menjaga kamtibmas, sama-sama memberantas penyakit masyarakat, dan sama-sama kita jaga wilayah Banten,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, sinergi antara Polri dan para jawara menjadi kekuatan penting untuk menjaga Banten tetap aman dan kondusif.

Kerja sama tersebut perlu didukung kekompakan dan soliditas seluruh perguruan silat.

Kapolri mengingatkan, pencak silat Tjimande dan seni budaya debus merupakan kekhasan Banten yang harus terus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan.

Pelestarian budaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama para pimpinan perguruan dan seluruh pesilat agar nilainya tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

Editor: Dhimas Ginanjar
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