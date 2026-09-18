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Dhimas Ginanjar
Sabtu, 19 September 2026 | 00.29 WIB

Kapolri Dorong Padepokan Tjimande Berdiri di Setiap Kabupaten di Banten

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9). (Mabes Polri) - Image

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9). (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong pembentukan padepokan pencak silat Tjimande di setiap kabupaten di Banten.

Padepokan tersebut diharapkan menjadi pusat pembinaan generasi muda, pelestarian budaya, serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pesan itu disampaikan Kapolri dalam Peresmian Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9/2026).

Kapolri mengatakan balai latihan yang baru diresmikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlatih bela diri.

Fasilitas tersebut perlu dikembangkan sebagai ruang pendidikan karakter, pelestarian tradisi, kegiatan keagamaan dan sosial, serta sarana mempererat silaturahmi masyarakat.

“Ke depan, masing-masing kabupaten agar didirikan padepokan supaya Tjimande terus berkembang dan menghasilkan para pendekar yang memiliki kemampuan bela diri, melindungi yang lemah, serta bekerja sama dengan Polri untuk membantu menjaga kamtibmas,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, pencak silat merupakan bagian dari jati diri dan kekayaan budaya bangsa yang perlu diwariskan kepada generasi muda.

Selain mengajarkan kemampuan bela diri, pencak silat juga menanamkan nilai persaudaraan, kedisiplinan, pengendalian diri, dan pembentukan karakter.

Kapolri menegaskan setiap pesilat harus menggunakan kekuatannya secara bertanggung jawab.

Kekuatan tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap sombong, melakukan kekerasan, atau merugikan orang lain.

Editor: Dhimas Ginanjar
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