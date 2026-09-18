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Jumat, 18 September 2026 | 17.13 WIB

Puncak Gunung Wilis Membara, 46 Titik Panas Terdeteksi di Nganjuk dan Ponorogo

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla di kawasan Gunung Bromo pada Jumat (11/9) (Dok BPBD Jatim). - Image

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla di kawasan Gunung Bromo pada Jumat (11/9) (Dok BPBD Jatim).

JawaPos.com - Puncak Gunung Wilis di Jawa Timur kembali membara. Sebanyak delapan titik kebakaran ditemukan melalap area hutan di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk pada Rabu (16/9).

Dikutip dari Radar Nganjuk Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nganjuk Iwan Setiawan menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran tersebut mulai terdeteksi sejak Rabu pagi. "Kebakaran terjadi di Desa Ngliman yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo," ujar Iwan.

Insiden kebakaran ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, BMKG mencatat terdapat sedikitnya 46 titik panas (hotspot) yang tersebar di sekitar lokasi kebakaran. Dari puluhan titik panas tersebut, sebanyak 8 titik berada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, 38 titik panas sisanya mengepung dua kecamatan di Kabupaten Ponorogo, yakni Kecamatan Pulung dan Kecamatan Pudak.

Meskipun demikian, Iwan memastikan lokasi kebakaran saat ini berada di tengah-tengah kawasan hutan sehingga relatif jauh dari pemukiman penduduk. Kendati jauh dari pemukiman, ia tetap mengimbau para petugas dan pihak berwenang untuk bergerak cepat memadamkan kobaran api agar tidak kian meluas.

Kebakaran kali ini menjadi peristiwa kedua yang melanda kawasan Gunung Wilis dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Sebelumnya, pada 30 Agustus lalu, si jago merah juga sempat mengamuk di Puncak Limas yang berada di wilayah Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Editor: Diar Candra
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