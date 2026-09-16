BMKG Deteksi Lonjakan 5 Ribu Titik Panas Di Pulau Sumatera, Sumsel Terbanyak

JawaPos.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 5.983 titik panas di Pulau Sumatera. Sumatera Selatan sebagai wilayah paling tinggi yakni mencapai 4.169 titik.

Prakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santy S mengatakan jumlah tersebut merupakan data yang diperbarui hingga pukul 07.00 WIB Selasa (16/9) pagi. Selain Sumatera Selatan, titik panas dalam jumlah cukup tinggi terpantau beberapa daerah.

Misalnya di Jambi sebanyak 735 titik, Bangka Belitung (446), Lampung (378), Riau (115) serta Bengkulu 74 titik.

"Adapun wilayah Sumatera lainnya yang terpantau memiliki titik panas yakni Sumatera Barat 46 titik, Sumatera Utara (14), serta Kepulauan Riau (5), dan Aceh (1)," katanya di Pekanbaru, Rabu (16/9).