Kawasan Transmigrasi Papua Disiapkan Jadi Sentra Industri Cokelat, Tarik Investor

Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman Suryanegara/(Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kawasan transmigrasi di Lereh, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tengah dibidik untuk dikembangkan menjadi sentra industri cokelat.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan, pengembangan potensi cokelat tengah didorong bersama berbagai pihak, termasuk calon investor dari luar negeri.
Pemerintah melihat potensi bahan baku, lahan, dan tenaga kerja yang tersedia sebagai modal industrialisasi, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
"Saya baru diskusi dengan beberapa profesor dari Jepang. Mereka datang ke Papua itu di antaranya ke kawasan transmigrasi di Lereh itu untuk mencari cokelat. Nah, inilah yang ingin kami kembangkan," kata Iftitah di Jayapura, Kamis (17/9) malam.
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Menurut dia, potensi tersebut tidak ingin berhenti pada produksi bahan mentah. Pemerintah ingin mendorong pengembangan dalam skala industri sekaligus memperkuat hilirisasi sesuai arahan Presiden.
"Ini ke depan kita harapkan dengan industrialisasi ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, termasuk hilirisasinya, adalah bagaimana nanti kita bisa membuka lebih banyak lapangan kerja," ujarnya.
Iftitah mengatakan, pemerintah juga tengah berupaya menarik investor dari sejumlah negara untuk mengembangkan potensi ekonomi di Papua.
Selain cokelat, komoditas lain seperti buah matoa turut dilirik untuk dikembangkan.
"Kalau untuk konteks Papua, kita juga sedang berupaya untuk menggaet investor dari luar, dari Tiongkok untuk pengembangan misalkan tadi cokelat, juga dengan Jepang. Terus kemudian juga bahan-bahan baku lainnya, termasuk tadi Pak Menko juga menyebut ada komoditas matoa di Papua ini," jelasnya.
Namun, Iftitah menekankan investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi tidak hanya berorientasi pada pengembangan industri.
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