Toyota Fortuner Tertabrak KA di Jember, Pengemudi Tewas di Lokasi

JawaPos.com - Sebuah mobil Toyota Fortuner berwana putih tertabrak Kereta Api (KA) Ijen Ekspres relasi Malang-Ketapang.

Peristiwa itu terjadi di petak jalan Tanggul-Bangsalsari, tepatnya di KM 173+060, Kabupaten Jember, pada Kamis (17/9) sekitar pukul 12.05 WIB.

Kejadian itu mengakibatkan satu orang bernama Yusril Nur Ibnu yang merupakan pengemudi mobil itu meninggal dunia.

Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro menjelaskan kejadian itu bermula saat mobil berjenis SUV itu melaju dari arah selatan.

Disaat bersamaan, melintas KA Ijen Ekspress dari arah Malang menuju Ketapang, Banyuwangi.

"Masinis KA 239F (Ijen Ekspres) sebelumnya telah memberikan semboyan 35 atau isyarat peringatan secara berulang kali. Namun karena jarak yang sudah terlalu dekat, kejadian temperan tidak dapat dihindarkan," kata Cahyo saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).

Cahyo menuturkan pengemudi diduga

tidak menaati rambu lalu lintas dengan melintas di perlintasan tersebut dan berhenti sejenak ketika hendak melalui perlintasan sebidang.

"Tabrakan itu mengakibatkan KA Ijen Ekspres berhenti luar biasa untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan mobil Fortuner sempat terseret sejauh kurang lebih 1 kilometer," jelasnya.