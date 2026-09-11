Kebakaran Hutan Meru Betiri Jember Hanguskan Kawasan Seluas 72 Hektare

JawaPos.com - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengungkapkan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Desa Curahnongko dan Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember. Api mulai terdeteksi pada Jumat (11/10) dini hari sekitar pukul 00.23 WIB.

Satriyo mengatakan area yang terbakar kurang lebih mencapai puluhan hektare. Namun demikian, ia memastikan kebakaran tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

"Luas area terbakar kurang lebih 72 hektare. Korban (jiwa) nihil," ujar Satriyo saat dikonfirmasi JawaPos.com.

Satriyo menyebutkan vegetasi yang terbakar terdiri dari dedaunan kering, ilalang, dan tanaman rambat yang ada di kawasan hutan. Terkait penyebab kebakaran tersebut Satriyo mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan.