Kebakaran Hutan Meru Betiri Jember Hanguskan Kawasan Seluas 72 Hektare

Ilustrasi kebakaran hutan (Istimewa)
JawaPos.com - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengungkapkan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Desa Curahnongko dan Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember. Api mulai terdeteksi pada Jumat (11/10) dini hari sekitar pukul 00.23 WIB.
Satriyo mengatakan area yang terbakar kurang lebih mencapai puluhan hektare. Namun demikian, ia memastikan kebakaran tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
"Luas area terbakar kurang lebih 72 hektare. Korban (jiwa) nihil," ujar Satriyo saat dikonfirmasi JawaPos.com.
Satriyo menyebutkan vegetasi yang terbakar terdiri dari dedaunan kering, ilalang, dan tanaman rambat yang ada di kawasan hutan. Terkait penyebab kebakaran tersebut Satriyo mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan.
Satriyo melanjutkan upaya pemadaman di lokasi terhambat keterbatasan akses. Sebab menurutnbya akses jalan menuju titik api tidak bisa di lewati kendaraan roda empat maupun roda dua. Sehingga akses menuju lokasi kebakaran hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022