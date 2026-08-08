Viral! Dirkrimum Polda Sumbar Diduga Pukul Pengemudi yang Menyalip dari Sisi Kiri

Ilustrasi pemukulan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery diduga bersama ajudannya mengeroyok pasangan suami istri 10 Juni lalu.
JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Barat Kombes Teddy Fanani viral di media sosial.
Pria itu tampak memukul seorang pengemudi mobil di Jalan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sumatera Barat, Jumat (7/8) sekitar pukul 11.40 WIB.
Dalam video yang beredar, seorang pria mengenakan kemeja kotak-kotak turun dari kendaraannya. Kemudian menghampiri pengendara mobil lain dan langsung memukulnya.
Pengendara yang mengaku menjadi korban bernama Bill Irzano. Dia bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang.
Bill mengaku sebelum kejadian memang berkendara dari arah Kota Padang menuju BIM. Dalam perjalanan, lajunya dia tersendar karena ada rombongan kendaraan yang menggunakan pelat dengan logo kepolisian dan nomor 9.
Saat melintas di lokasi kejadian, Bill melihat jalur di sisi kiri kendaraan di depanya kosong. Lantas masuk ke jalur itu untuk melanjutkan perjalanan.
Bill merasa kendaraannya menabrak mobil pejabat tersebut. Apalagi sedang terburu-buru menuju bandara.
Namun, kendaraannya dikejar dan diberhentikan. Sejumlah orang turun dari kendaraan dan menghampirinya.
"Mereka berempat dan langsung mengejar saya dan memukul saya,” kata Bill, dikutip di sejumlah video akun media sosial pada Sabtu (8/8).
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