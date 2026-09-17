Jokowi Dorong Perbaikan Rumah Ibadah Pascagempa di NTT

Jokowi saat mengunjungi Gereja Santa Familia Lei di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, NTT. (Dok. PSI)
JawaPos.com - Gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada (15/8) berdampak pada kerusakan rumah ibadah. Kerusakan harus segera ditangani dengan cepat agar masyarakat setempat bisa beribadah dengan tenang.
Bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meminta gereja di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, segera diperbaiki. Permintaan itu disampaikan saat mengunjungi Gereja Santa Familia Lei. Dia berharap jemaat tidak lagi beribadah di pengungsian.
"Iya harus diperbaiki, biar bisa dipakai lagi,” ujar Jokowi saat melihat kondisi gereja pada Kamis (17/9).
Mantan gubernur DKI Jakarta itu datang ke Sikka untuk memberikan semangat ke masyarakat setempat agar bersemangat untuk pulih. Jokowi tiba di gereja pukul 06.15 WITA dan disambut Ketua Adat Franky Sanda.
Gereja Santa Familia Lei adalah salah satu gereja di Pulau Palue yang terdampak gempa NTT pada Agustus lalu. Gereja ini berada di bawah yurisdiksi Keuskupan Maumere.
Saat mengecek kondisi gereja, Jokowi mengatakan gereja ini harus segera diperbaiki. Para jamaat kini melakukan ibadah di tenda pengungsian. Usai dari gereja, Jokowi dan rombongan langsung menuju ke Pelabuhan Uwa untuk kembali ke Ende.
Malam sebelumnya Jokowi berada di Pulau Palue, Kabupaten Sikka. Ketika di sana, mantan wali kota Solo itu menanyakan kondisi kesehatan warga yang sedang berada di tenda pengungsian.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago sangat berterima kasih atas kunjungan Jokowi. Apalagi datang juga membawa bantuan berupa semen, seng, dan tandon air. Semua itu sangat membantu warga.
"Kita sudah cek, mana rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Pak Jokowi sudah mengirim semen, mengirim seng, juga ribuan tandon air. Terima kasih banyak, Pak Jokowi,” kata Juventus.
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Jawa Pos
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