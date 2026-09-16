Jokowi Kunjungi Warga Terdampak Gempa di Sikka NTT

JawaPos.com - Joko Widodo (Jokowi) melihat kondisi terkini korban terdampak gempa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (16/9).

Kedatangan Presiden ke-7 RI itu didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep yang juga putra bungsunya.

Jokowi tiba di Bandara Frans Seda, Maumere, pukul 13.05 WITA. Kunjungan Jokowi itu untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026 silam.

Setiba di bandara Frans Seda Jokowi disambut Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago beserta jajaran. Penyambutan secara adat dilakukan khidmat dengan mengalungkan kain adat Flores.

"Dalam situasi bencana kita melakukan persiapan sederhana, hanya pengalungan secara adat, pengalungan kain budaya kami. Persiapan seremoninya akan berlangsung di Palue," kata Juventus.

Dari Bandara Frans Seda, rombongan akan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju Pelabuhan Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Dari Pelabuhan Ropa, Jokowi bersama rombongan akan menyeberang ke Pulau Palue, Kabupaten Sikka, menggunakan kapal.



Jokowi juga berencana mengunjungi rumah korban penembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua pada 9 September 2026 lalu.