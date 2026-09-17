148 Ortu Siswa SD di Bantul Tolak MBG Imbas Kasus Keracunan

JawaPos.com - Kasus dugaan keracunan siswa SDN 1 Sumberagung, Bantul, belum lama ini berujung pada penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari 215 wali murid yang mengisi pendataan sekolah melalui Google Form, 148 orang atau 68,8 persen di antaranya menolak anaknya kembali menerima MBG.

Sedangkan 67 wali murid atau 31,2 persen masih bersedia menerima dengan sejumlah catatan.

Kepala SDN 1 Sumberagung Parjiyatmi mengatakan, pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti sikap wali murid terhadap keberlanjutan program MBG.

Sekolah ingin memastikan apakah penolakan berlaku secara menyeluruh atau masih ada wali murid yang bersedia anaknya menerima MBG.

"Sisanya itu menerima dengan catatan. Ada yang minta diganti uang, ada juga yang ganti SPPG yang direkomendasikan dinkes," kata Parjiyatmi, dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kamis (17/9).

Menurut Parjiyatmi, pendataan dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus bahan evaluasi.

Hal ini juga dapat menghindari adanya pemaksaan. "Semoga yang diberi (MBG) ya yang menyatakan menerima saja," ujarnya.

Meski mayoritas menolak, Parjiyatmi menyebut masih ada siswa yang membutuhkan MBG karena kondisi keluarga dan ekonomi.