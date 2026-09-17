148 Ortu Siswa SD di Bantul Tolak MBG Imbas Kasus Keracunan

Suasana SDN 1 Sumberagung, Kapanewon Jetis, Bantul, Selasa (8/9). Sebanyak 53 siswa dan guru di sekolah ini mengalami gejala keracunan dari menu MBG. (Aris Romadhon/Radar Jogja)
JawaPos.com - Kasus dugaan keracunan siswa SDN 1 Sumberagung, Bantul, belum lama ini berujung pada penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari 215 wali murid yang mengisi pendataan sekolah melalui Google Form, 148 orang atau 68,8 persen di antaranya menolak anaknya kembali menerima MBG.
Sedangkan 67 wali murid atau 31,2 persen masih bersedia menerima dengan sejumlah catatan.
Kepala SDN 1 Sumberagung Parjiyatmi mengatakan, pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti sikap wali murid terhadap keberlanjutan program MBG.
Sekolah ingin memastikan apakah penolakan berlaku secara menyeluruh atau masih ada wali murid yang bersedia anaknya menerima MBG.
"Sisanya itu menerima dengan catatan. Ada yang minta diganti uang, ada juga yang ganti SPPG yang direkomendasikan dinkes," kata Parjiyatmi, dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kamis (17/9).
Menurut Parjiyatmi, pendataan dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus bahan evaluasi.
Hal ini juga dapat menghindari adanya pemaksaan. "Semoga yang diberi (MBG) ya yang menyatakan menerima saja," ujarnya.
Meski mayoritas menolak, Parjiyatmi menyebut masih ada siswa yang membutuhkan MBG karena kondisi keluarga dan ekonomi.
Baca Juga:Hasil Lab Keluar, Ditemukan Bakteri Pada Nasi dan Bola Daging, Kasus Keracunan MBG di Sleman
Karena itu, sebagian wali murid tetap mempertimbangkan kebutuhan anak meski sebelumnya muncul kasus keracunan. "Jadi mungkin masalah keracunan tertepis karena kebutuhan," katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022