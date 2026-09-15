Data Ante Mortem Keluarga 5 Jurnalis yang Hilang Dikirim ke Polda Bengkulu

Sejumlah jurnalis foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI) menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (11/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Banten mengirimkan data antemortem keluarga 5 jurnalis dan 3 kru speedboat hilang kotak di Selat Sunda ke Polda Bengkulu. Langkah itu dilakukan untuk kebutuhan pencocokan DNA dengan temuan jenazah di Pulau Enggano.
Data antemortem keluarga yang sudah diambil di Banten dibutuhkan sebagai bahan pembanding dalam proses identifikasi jenazah tersebut. Data-data yang dibutuhkan terdiri atas sidik jari, data gigi, dan data DNA. Data tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan data postmortem dari jenazah yang ditemukan polisi.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan dukungan terhadap proses identifikasi dengan menyiapkan data yang diperlukan dalam prosedur DVI. Diantaranya dengan Tim DVI menyiapkan dan memberikan data antemortem yang diperoleh dari keluarga.
”Data antemortem dari keluarga korban kami bantu sampaikan kepada Tim DVI Polda Bengkulu untuk menjadi bahan pembanding dalam proses identifikasi. Selanjutnya, proses identifikasi dilakukan oleh Tim DVI Biddokkes Polda Bengkulu,” kata Maruli pada Selasa (15/9).
Proses pemeriksaan dan identifikasi jenazah di Bengkulu merupakan kewenangan Tim DVI Polda Bengkulu. Tim DVI Polda Banten hanya berwenang memberikan dukungan data antemortem keluarga untuk dicocokan dengan data postmortem jenazah.
Polda Banten optimistis dukungan data tersebut akan membantu proses identifikasi sehingga diperoleh kepastian mengenai identitas jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano. Proses pengecekan berlangsung setelah jenazah dari Pulau Enggano dievakuasi.
”Untuk jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, sudah dievakuasi ke Polda Bengkulu dan hari ini telah dilakukan autopsi. Kami masih menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga dari teman-teman yang hilang kontak,” kata Maruli.
Berdasar hasil koordinasi dengan Polda Bengkulu, jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano diketahui berjenis kelamin laki-laki, dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 165 sentimeter dan diperkirakan berusia di atas 50 tahun. Kondisi wajah sudah rusak sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan identitasnya.
”Untuk memastikan identitasnya, kami tetap menunggu hasil pemeriksaan DNA,” ungkapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022