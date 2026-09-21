Hilang di Selat Sunda, Dewan Pers Sebut 5 Jurnalis Pahlawan Pers

JawaPos.com - Dewan Pers menggelar doa bersama dan aksi solidaritas di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (21/9), untuk mendoakan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang saat bertugas di Perairan Selat Sunda.

Kegiatan ini dihadiri keluarga korban, insan pers, serta pemangku kepentingan media sebagai bentuk dukungan moral atas dedikasi para pekerja media tersebut.

Hingga saat ini, kelima jurnalis yang hilang kontak dalam peliputan erupsi gunung Anak Krakatau tersebut belum ditemukan.

Mereka ialah M. Bagus Khoirunnas (Antara Biro Banten), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews Media Group), Firman Daus (Anadolu Agency), dan Donal Husni (jurnalis foto lepas).

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengaku terkesan atas perhatian dan solidaritas masyarakat pers terhadap para jurnalis yang belum kembali dari tugas lapangan.

"Kami sangat terkesan atas perhatian, partisipasi kawan-kawan pers terhadap kawan-kawan kita yang sampai hari ini belum pulang. Dan bagi kami, mereka betul-betul menunjukkan dedikasinya, militansi yang luar biasa, sehingga mereka layak kalau disebut sebagai pahlawan pers tahun ini," ujar Komaruddin.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyalami para keluarga para jurnalis dan awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Jakarta, Senin (21/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Ia menyadari betapa besarnya risiko yang dihadapi para insan pers demi menyajikan fakta dan gambar terbaik bagi kepentingan publik.

"Kita baru tersadar betapa mahalnya, beratnya untuk mencari, mendapatkan gambar terbaik itu," katanya.

Komaruddin turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta instansi yang terus berupaya melakukan pencarian.