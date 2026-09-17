Kementerian PU Segera Perbaiki Jembatan Aih Bobo di Aceh yang Rusak Kena Luapan Banjir

Ilustrasi banjir (AP: Niranjan Shrestha)
JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani Jembatan Aih Bobo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh yang terdampak banjir. Jembatan tersebut rusak akibat terkena luapan sungai setelah hujan berintensitas tinggi selama enam hari sejak Rabu (9/9) lalu.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan akses jalan dan jembatan memiliki peran strategis untuk mendukung pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. “Karena itu, kami bekerja tanpa jeda untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata dia dalam keterangannya Kamis (17/9).
Luapan sungai menyebabkan akses jalan penghubung sementara pada eksisting Jembatan Aih Bobo kembali terputus. Bencana ini menjadi kejadian ketiga setelah sebelumnya kawasan tersebut terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 dan kembali mengalami kerusakan jembatan sementara pada Juni 2026.
Sebagai upaya penanganan, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh melakukan penanganan sisa puing jembatan sementara, termasuk gorong-gorong pipa baja atau Armco. Tim BPJN Aceh juga memasang area pembatas dengan safety line. Untuk sementara, masyarakat menggunakan jembatan kayu sebagai akses penyeberangan.
Selain itu, Kementerian PU turut memulihkan akses ruas Jalan Nasional Blangkejeren–Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, yang tertutup longsoran di tujuh tempat. Yakni satu lokasi di kawasan Meloak, empat lokasi di Durin Daun, dan dua lokasi di kawasan Air Panas.
Untuk memulihkan konektivitas, tim BPJN Aceh bersama penyedia jasa Hutama Karya dan masyarakat setempat langsung melakukan penanganan material menggunakan ekskavator, wheel loader, dan backhoe loader. Untuk memperkuat upaya pengendalian sedimen akibat banjir, Kementerian PU telah membangun sabo dam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.
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