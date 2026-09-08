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Antara
Selasa, 8 September 2026 | 11.54 WIB

649 Unit Huntap di Aceh Telah Rampung, Terbanyak di Aceh Utara

Satgas PRR Aceh mencatat 649 unit hunian tetap telah selesai dibangun. (Istimewa) - Image

Satgas PRR Aceh mencatat 649 unit hunian tetap telah selesai dibangun. (Istimewa)

JawaPos.com - Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh mencatat sebanyak 649 unit hunian tetap (huntap) telah selesai dibangun.

Angka ini merupakan bagian dari total kebutuhan huntap di Aceh yang mencapai 34.777 unit.

Kaposkowil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menyampaikan, berdasar data rekapitulasi pembangunan huntap yang bersumber dari BNPB dan Kementerian PKP per 5 September 2026, unit huntap yang telah rampung tersebar di lima kabupaten/kota.

Yakni Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Pidie Jaya.

”Dari 649 unit yang sudah rampung terbanyak ada di Aceh Utara dengan 351 unit, selebihnya tersebar dibeberapa daerah lainnya,” ujar Safrizal dilansir dari Antara.

Kabupaten Aceh Utara mencatat jumlah unit selesai terbanyak, yaitu 351 unit, dengan rincian sumber pendanaan dan pelaksana pembangunan meliputi 104 unit oleh Kemenko Polkam, 240 unit oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan 7 unit melalui BNPB.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, tercatat 263 unit huntap telah selesai dibangun, terdiri atas 200 unit oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan 63 unit melalui BNPB.

Sementara itu, Kabupaten Bireuen mencatat 26 unit selesai melalui BNPB, Kabupaten Aceh Timur mencatat 4 unit selesai melalui BNPB, dan Kabupaten Pidie Jaya mencatat 5 unit selesai melalui pendanaan Kadin.

Secara keseluruhan, dari 649 unit huntap yang telah selesai di Aceh, kontribusi berdasar sumber dana meliputi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebanyak 440 unit, Kemenko Polkam 104 unit, BNPB 100 unit, dan Kadin 5 unit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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