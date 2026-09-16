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Ardini Pramitha
Rabu, 16 September 2026 | 16.48 WIB

Waspada! Suhu Jawa Timur Diprediksi Capai 37 Derajat Celsius Saat Puncak Kemarau

ILUSTRASI: Peta analisis kemarau di Jawa Timur per 1 Juni 2025. Warna cokelat menunjukkan wilayah yang masuk kemarau sejak April dasarian I, hijau menandakan wilayah yang masih alami musim hujan. (BMKG Juanda) - Image

ILUSTRASI: Peta analisis kemarau di Jawa Timur per 1 Juni 2025. Warna cokelat menunjukkan wilayah yang masuk kemarau sejak April dasarian I, hijau menandakan wilayah yang masih alami musim hujan. (BMKG Juanda)

JawaPos.com -  Masyarakat Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi suhu panas yang diprediksi mencapai 37 derajat Celsius pada puncak musim kemarau 2026.

BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur memprediksi peningkatan suhu mulai terjadi sejak September. Suhu panas diperkirakan semakin meningkat pada Oktober, terutama di wilayah pesisir utara Jawa Timur.

Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, mengatakan suhu tertinggi di Lamongan pada September telah mencapai 36 derajat Celsius.

“Trend suhu meningkat mulai September. Suhu tertinggi Lamongan mencapai 36 derajat celcius,” papar Anung, Rabu (16/9). 

Menurut Anung, kondisi tersebut diprediksi mencapai puncaknya pada Oktober. Suhu bahkan diperkirakan menyentuh 37 derajat Celsius, khususnya di kawasan pesisir utara.

“Puncak peningkatan suhu diprediksi Oktober, dengan menyentuh angka 37 derajat celcius, khususnya di pesisir utara,” terangnya.

Selain suhu panas, masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan kecepatan angin yang bisa mencapai lebih dari 30 kilometer per jam.

“Ini berlangsung hingga peralihan musim nanti bulan November, hanya saja bisa fluktuatif,” jelasnya.

Anung menjelaskan, peningkatan suhu tersebut terjadi di tengah prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat dampak El Nino.

Awal musim hujan di Jawa Timur diperkirakan baru terjadi pada Desember Dasarian I. Dampak El Nino disebut masih cukup kuat hingga awal 2027.

Editor: Bintang Pradewo
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