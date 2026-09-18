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Ryandi Zahdomo
Jumat, 18 September 2026 | 22.42 WIB

Sumur dan Sawah Mulai Mengering, Pemkab Bogor Gelar Salat Istisqa Bersama Warga

Warga bersama jajaran Pemkab Bogor melaksanakan Salat Istisqo di Alun-alun Kabupaten Bogor, Cibinong Jumat 18 September 2026. (Hendi Novian / Radar Bogor) - Image

Warga bersama jajaran Pemkab Bogor melaksanakan Salat Istisqo di Alun-alun Kabupaten Bogor, Cibinong Jumat 18 September 2026. (Hendi Novian / Radar Bogor)

JawaPos.com - Pemkab Bogor menggelar Salat Istisqa di Alun-Alun Tegar Beriman, Cibinong, pada Jumat (18/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

Langkah ini menjadi ikhtiar untuk memohon hujan di tengah krisis kemarau panjang yang kian meluas dan mengancam pasokan air baku hingga ke wilayah tetangga.

Ibadah tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran kiai, ulama, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat.

"Hari ini para kiai, ulama, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat berkumpul bersama di Alun-Alun Tegar Beriman, kita melaksanakan salat istisqa," ujar Rudy Susmanto dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Jumat (18/9).

Dampak Kemarau Menjalar ke Sawah dan Sumur Warga

Rudy menjelaskan bahwa kemarau panjang dengan intensitas tinggi saat ini tidak hanya melanda Kabupaten Bogor, tetapi juga dirasakan oleh berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Dampak krisis air mulai terlihat jelas dari mengeringnya sumur warga, kawasan pertanian, hingga saluran air di berbagai wilayah.

Bahkan, persoalan kekeringan di Kabupaten Bogor berpotensi memicu dampak berantai bagi daerah penyangga Metropolitan, mengingat sejumlah sumber air baku untuk kebutuhan air minum warga Bekasi dan Jakarta berasal dari kawasan ini.

"Sumur-sumur mulai kering, lahan-lahan pertanian, saluran juga mulai kering. Bahkan, beberapa sumber air baku untuk air minum di wilayah Bekasi, Jakarta juga bersumber di Kabupaten Bogor," ungkap Rudy.

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Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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