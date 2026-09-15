Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Selasa, 15 September 2026 | 17.47 WIB

Lantik Pengurus Baru DPD Yogyakarta, Hanura Kejar Target Lolos Pemilu 2029

Wakil Ketua Umum DPP Hanura bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Hanura, Akhmad Muqowam. (Hanura) - Image

Wakil Ketua Umum DPP Hanura bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Hanura, Akhmad Muqowam. (Hanura)

JawaPos.com - DPP Partai Hanura melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2026-2031. Langkah ini sebagai upaya partai memenangkan Pemilu 2029.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Hanura, Akhmad Muqowam mengatakan, kader yang baru dilantik harus menunjukan kinerja terbaik bagi partai.

"Pelantikan bukan akhir, tapi awal tanggung jawab. Buktikan, siapa yang bekerja dan apa yang dikerjakan, apa manfaatnya bagi organisasi dan masyarakat," ucap Muqowan, Selasa (15/9).

Dia meminta kepada kader yang baru dilantik segera membentuk DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC). Dehgan begitu, kerja partai di tingkat akar rumput bisa maksimal.

Hanura menilai pentingnya kader partai hadir di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga bisa menyerap aspirasi yang datang dari bawah 

"Kader harus hadir saat masyarakat daerah mendapati persoalan, dengar rakyat, pahami masalah, perjuangkan, kawal pelaksanaannya," jelasnya.

Muqowan menambahkan, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) telah mengingatkan kepada pars kadernya agar tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. 

"Jangan pulang hanya membawa SK. Bekerja serius demi organisasi, jaga kehormatan partai, temani rakyat, mari kita songsong Pemilu 2029, untuk kemenangan Hanura," tegasnya.

Sementara, Ketua DPD Hanura DIY, Heru Bantolo mengatakan, pihaknya siap bergerak ke bawah memangkan partai. Dengan harapan target partai pada Pemilu 2029 bisa tercapai.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Jatim di Surabaya, Target Menangkan Pemilu 2029 - Image
Surabaya Raya

Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Jatim di Surabaya, Target Menangkan Pemilu 2029

Senin, 24 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Bahlil Targetkan Sulsel Jadi Lumbung Suara Golkar di Indonesia Timur pada Pemilu 2029 - Image
Politik

Bahlil Targetkan Sulsel Jadi Lumbung Suara Golkar di Indonesia Timur pada Pemilu 2029

Senin, 20 Juli 2026 | 16.13 WIB

Milad Ke-28 PBB, Yuri Kemal Serukan Perkuat Organisasi Hadapi Pemilu 2029 - Image
Politik

Milad Ke-28 PBB, Yuri Kemal Serukan Perkuat Organisasi Hadapi Pemilu 2029

Minggu, 19 Juli 2026 | 06.10 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore