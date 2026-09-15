Lantik Pengurus Baru DPD Yogyakarta, Hanura Kejar Target Lolos Pemilu 2029

JawaPos.com - DPP Partai Hanura melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2026-2031. Langkah ini sebagai upaya partai memenangkan Pemilu 2029.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Hanura, Akhmad Muqowam mengatakan, kader yang baru dilantik harus menunjukan kinerja terbaik bagi partai.

"Pelantikan bukan akhir, tapi awal tanggung jawab. Buktikan, siapa yang bekerja dan apa yang dikerjakan, apa manfaatnya bagi organisasi dan masyarakat," ucap Muqowan, Selasa (15/9).

Dia meminta kepada kader yang baru dilantik segera membentuk DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC). Dehgan begitu, kerja partai di tingkat akar rumput bisa maksimal.

Hanura menilai pentingnya kader partai hadir di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga bisa menyerap aspirasi yang datang dari bawah

"Kader harus hadir saat masyarakat daerah mendapati persoalan, dengar rakyat, pahami masalah, perjuangkan, kawal pelaksanaannya," jelasnya.

Muqowan menambahkan, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) telah mengingatkan kepada pars kadernya agar tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

"Jangan pulang hanya membawa SK. Bekerja serius demi organisasi, jaga kehormatan partai, temani rakyat, mari kita songsong Pemilu 2029, untuk kemenangan Hanura," tegasnya.