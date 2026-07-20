Bahlil Targetkan Sulsel Jadi Lumbung Suara Golkar di Indonesia Timur pada Pemilu 2029

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memasang target besar di Sulawesi Selatan pada Pemilu 2029. Dia ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai lumbug suara Golkar di Indonesia Timur.

Bahlil menargetkan perolehan kursi legislatif dari wilayah tersebut bisa meningkat. Konsolidasi jelang Pemilu 2029 harus diperkuat oleh seluruh lapisan kader.

"Musda akan melahirkan tiga keputusan besar, yaitu evaluasi kepengurusan, menyusun program kerja dan rekomendasi, serta memilih ketua DPD Partai Golkar," kata Bahlil di hadapan ribuan kader Golkar saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golkar Sulsel di Makassar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyampaikan, kejayaan partai Golkar harus dikembalikan. Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh kader untuk bekerja bersama.

"Saya meminta nanti setelah musda selesai, dilaksanakan muscab kabupaten kota. Selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa. Karena, kekuatan partai kita itu ada di sana. Kalau berbicara Partai Golkar di wilayah timur, simpulnya itu di Sulawesi Selatan. Kejayaan Partai Golkar di wilayah timur selalu Sulawesi Selatan menjadi contoh," imbuhnya.

Kerja-kerja politik harus mampu meningkatkan perolehan suara legislatif. Dengan begitu, target yang dicanangkan bisa diraih.

"Kursi harus naik. Itu adalah perintah DPP kepada ketua DPD yang nanti ditetapkan melalui musda. Kursi Partai Golkar harus bertambah, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota," tegas Bahlil.

Bahlil juga menyinggung kadernya yang ingin hijrah ke partai lain usai perhelatan Musda. Menurutnya, meski banyak kader memilih mendirikan atau bergabung dengan partai lain seperti Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Hanura, Partai Golkar tetap kokoh dan konsisten menjalankan amanat konstitusi. Bahkan Bahlil menyebut Golkar sebagai partai yang inklusif.

"Partai Golkar adalah partai yang inklusif, bukan partai yang eksklusif. Memang beda pola partai kita," tandas Bahlil.

Partai Golkar saat ini menguasai 14 kursi di DPRD Provinsi Sulsel hasil Pemilu 2024. Dengan perolehan tersebut, Golkar menduduki posisi kedua terbanyak dan menempati kursi wakil ketua DPRD Sulsel periode 2024–2029. Sementara itu, Partai Golkar memperoleh 4 kursi di DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel pada Pemilu 2024.