Peserta Kostum 'Satanic' Meninggal Usai Bikin Heboh Karnaval Pekalongan 2026

Tangkapan layar dari Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 di Kabupaten Pekalongan yang tengah viral di media sosial. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelaran Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 di Kabupaten Pekalongan viral setelah seorang pesertanya, Ahmad Faiz, 40, meninggal beberapa jam usai tampil di acara pada Kamis malam (10/9).
Warga Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran ini sebelumnya tampil mengenakan kostum yang mengesankan simbol monster 'satanic' hingga acara selesai menjelang tengah malam.
Faiz dilaporkan mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (11/9) sekitar pukul 04.00 WIB di kediamannya setelah sempat beristirahat.
Meninggalnya Faiz kemudian memicu beragam spekulasi di media sosial usai rekaman pertunjukan karnaval tersebut viral dan mengundang kontroversi.
Sejumlah video yang beredar terkait karnaval tersebut memperlihatkan parade peserta dengan kostum yang taak biasa.
Di antaranya kostum bernuansa gelap, karakter mirip makhluk mitologi, hingga adegan teatrikal yang melibatkan penyembelihan kambing hidup.
Visual ini memancing reaksi netizen yang mengaitkan tampilan tersebut dengan simbol-simbol mirip satanisme, termasuk dugaan bentuk pentagram terbalik.
Meski isu "satanic" dan kematian Faiz ramai dikaitkan di media sosial, hingga kini tidak ada keterangan maupun bukti resmi yang menunjukkan adanya unsur ritual mistis dalam SKNC 2026 atau keterkaitannya dengan wafatnya sang peserta.
Menanggapi kontroversi yang membelit citra Pekalongan sebagai Kota Santri, Tim Simone selaku kelompok penampil memberikan klarifikasi.
Dikutip dari Metro Pekalongan (JawaPos Group), perwakilan tim, M. Akhid, menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memahami makna tersirat di balik kostum maupun koreografi yang dibawakan.
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