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Dhimas Ginanjar
Selasa, 15 September 2026 | 02.57 WIB

Hadapi Otomasi dan AI, Kapolri Minta Pekerja Perkuat Keterampilan dan Kemampuan Manajerial

Kapolri Listyo Sigit di Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9). (Mabes Polri) - Image

Kapolri Listyo Sigit di Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9). (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong pekerja meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi, dan kemampuan manajerial.

Menurutnya, peningkatan kompetensi diperlukan agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja dan bersaing secara global.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri pada Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

Kapolri mengatakan perkembangan teknologi, otomasi, dan kecerdasan buatan yang berlangsung cepat telah mengubah kebutuhan dunia industri.

Perubahan tersebut menuntut peningkatan kualitas tenaga kerja agar tetap relevan dengan perkembangan sektor usaha.

Industri tekstil, sandang, kulit, dan alas kaki juga menghadapi persaingan global serta ketergantungan terhadap sebagian bahan baku impor.

Sektor tersebut juga menghadapi tingginya biaya energi dan logistik. Karena itu, penguatan teknologi dan kompetensi pekerja menjadi salah satu kunci menjaga daya saing industri nasional.

“Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas pekerja,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, pekerja perlu terus mengembangkan kemampuan agar tidak hanya mampu menjalankan tugas saat ini.

Peningkatan kemampuan tersebut juga diperlukan agar pekerja siap menghadapi perubahan kebutuhan industri pada masa mendatang.

Editor: Dhimas Ginanjar
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