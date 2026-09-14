KSOP Pastikan Kapal Virgo Transport 8 Penuhi Kelaiklautan

Foto udara Helikopter Basarnas perlihatkan kondisi kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. (Basarnas)
JawaPos.com - Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun memastikan, Kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa pada Minggu (13/10), telah memenuhi seluruh aspek kelaiklautan.
"Jadi kapal ini (Virgo Transport 8) sebelum berlayar itu sudah memenuhi seluruh aspek kelaiklautan kapal," kata Agustinus di Surabaya, Senin (14/10).
Agustinus menjelaskan, kapal tersebut dilengkapi sertifikat keselamatan yang telah diperiksa pada 7 Juni 2026 dan memiliki masa berlaku hingga Februari 2027.
Kemudian juga telah dilakukan verifikasi oleh Badan Klasifikasi Indonesia terkait kondisi lambung dan permesinan kapal, yang berlaku hingga Mei 2027. "Jadi kapal dinyatakan laik laut," ujarnya.
Selain dari sisi teknis, SDM yang menjalankan tugas di kapal tersebut pun dipastikannya telah memenuhi syarat. Maka dari itu pihaknya memperbolehkan kapal tersebut berlayar.
"Semua persyaratan kelaiklautannya sudah terpenuhi baik kapalnya secara teknis maupun sumber daya manusianya. Nahkoda dan seluruh kru itu laik laut, baru kita berikan surat persetujuan berlayar," terangnya.
Di sisi lain, Agustinus juga memastikan cuaca di Laut Jawa dalam kondisi aman saat kapal tersebut bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin. Ketinggian gelombang diprakirakan antara 1,5 sampai 2 meter, sehingga kapal dengan tonase 8.540 masih diperbolehkan berlayar, termasuk Kapal Virgo Transport 8.
"Tadi saya ketemu Pak Kepala BMKG Perak menginformasikan sebenarnya pada tanggal 12 (September 2026) itu tidak ada informasi mengenai peringatan cuaca. Informasi prakiraan cuaca yang kita terima pada satu minggu itu, di Laut Jawa ini berada pada ketinggian ombak itu 1,5 sampai 2 meter. Artinya untuk kapal dengan gross tonnage 8.540 untuk kapal jenis ini (Virgo Transport 8) itu masih bisa untuk melewati situasi cuaca seperti itu," ujar Agustinus.
Terkait penyebab kecelakaan laut tersebut, Agustinus mengaku tidak mengetahuinya. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu investigasi yang dilalukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). "Itu (penyebabnya) nanti tunggu saja hasil investigasi dari teman-teman KNKT," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan mengangkut 243 penumpang dilaporkan hilang kontak sebelum diketemukan terbalik di Laut Jawa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022