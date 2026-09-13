Pertamina Terapkan Ganjil-Genap dan tambah Pasokan, Antrean BBM di Makassar Melandai

Antrean pengisian BBM di Kota Makassar perlahan melandai usai Pertamina menerapkan sistem ganjil genap dan menambah pasokan, Minggu (13/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Sistem ganjil genap diterapkan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makasar, Sulawesi Selatan.
Selain itu, pasokan BBM juga diperkuat untuk memastikan tidak ada kekurangan energi di Makassar.
Dampaknya, secara bertahap antrean penngisian BBM di kota Makassar mulai berkurang dan berangsur melandai.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan melandainya antrean tersebut sejalan dengan berbagai upaya optimalisasi pasokan dan pelayanan BBM di Makassar.
“Antrean di sejumlah SPBU di Makassar saat ini secara bertahap mulai melandai. Kami terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pasokan dan pelayanan, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (13/9).
Ia menjelaskan, salah satu bentuk kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM di SPBU.
Artinya, kendaraan dengan nopol ganjil hanya boleh mengisi BBM di tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya.
Pengaturan tersebut dilakukan untuk membantu mengatur antrean kendaraan dan mendukung kelancaran pelayanan masyarakat di lapangan.
Di saat bersamaan, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pasokan melalui distribusi mobil tangki yang beroperasi selama 24 jam.
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Selain itu, sebanyak 25 SPBU di Makassar dioperasikan selama 24 jam untuk memberikan akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
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