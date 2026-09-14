Pemadaman Karhutla Bromo Terhambat Angin Kencang dan Abu Vulkanik Semeru

Tim gabungan melakukan pemadaman Karhutla Bromo di kawasan Jemplang dengan menggunakan tangki air pemadam kebakaran. (BPBD Jatim)
JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur batal melakukan water bombing langsung ke titik api Karhutla Gunung Bromo pada Minggu (13/10).
Pemadaman lewat jalur udara menggunakan helikopter Helikopter PK-DAP terhambat angin kencang dan abu vulkanik Gunung Semeru yang mengarah ke wilayah Ranupani.
"Saat ini di sejumlah daerah, termasuk di kawasan Bromo ini sedang terjadi angin kencang yang kecepatannya mencapai 19 knot. Dengan kecepatan ini, operasi water bombing tidak bisa kita lakukan," ujar Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (14/11).
Dengan kondisi tersebut, upaya pemadaman api dilakukan tim gabungan melalui jalur darat dengan menggunakan tangki air pemadam kebakaran.
Pemadaman dilakukan dengan melibatkan Tim BPBD Jatim, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), BPBD Kabupaten Malang, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat setempat.
Hingga Minggu (13/9) sore, kata dia, titik api yang tersisa berada di kawasan Jemplang, Watu Gede, dan Gunung Kursi.
Upaya pemadaman di sejumlah titik itu terkendala lokasi yang jauh dan medan yang terjal.
"Yang perlu juga diwaspadai dari angin kencang ini adalah bara api yang belum benar-benar padam, bisa menyala lagi akibat hembusan angin yang kencang," kata Gatot.
Kepala Balai Besar TNBTS Rudijatna Tjahja mengatakan, sejak Sabtu (12/9), pihaknya telah memutuskan menutup semua jalur wisata di kawasan Gunung Bromo.
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Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk Karhutla bagi kesehatan dan keselamatan pengunjung Gunung Bromo.
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