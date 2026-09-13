27.333 Hektare Lahan Konsesi Terbakar, KLH Segel 50 Badan Usaha

Upaya pemadaman darat karhutla yang dilakukan tim satgas gabungan di wilayah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Selasa (25/8). (BNPB)
JawaPos.com — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi setelah menemukan kebakaran di wilayah konsesi dengan total area terdampak mencapai 27.333,79 hektare.
Penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dalam keterangan tertulis mengatakan, penindakan dilakukan sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026. Pemerintah, kata dia, tidak memberikan toleransi terhadap pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau dan ancaman cuaca ekstrem.
Baca Juga:Gubernur Kalteng Ajak Lakukan Penguatan Penanganan Karhutla, Bagikan Masker dan Bantuan Kesehatan
Dari total 50 badan usaha yang disegel, 36 berada di Kalimantan dengan area terbakar mencapai 23.634,72 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan penindakan terbesar, yakni 18 badan usaha dengan area 12.920,88 hektare, disusul Kalimantan Selatan enam badan usaha seluas 6.476,94 hektare, Kalimantan Tengah enam badan usaha seluas 2.684,02 hektare, Kalimantan Timur empat badan usaha seluas 1.244,81 hektare, dan Kalimantan Utara dua badan usaha seluas 308,07 hektare.
Sementara di Sumatera, KLH menyegel 14 badan usaha dengan total area terbakar 3.699,07 hektare. Penindakan mencakup 11 badan usaha di Sumatera Selatan dengan area 2.928,28 hektare, dua badan usaha di Lampung seluas 758,88 hektare, dan satu badan usaha di Riau seluas 11,91 hektare.
Selain penindakan terhadap badan usaha, Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan karhutla. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sementara 19 lainnya diduga terkait pembakaran karena kelalaian.
Jumhur menjelaskan, penegakan hukum tersebut juga mengacu pada prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak pemegang izin konsesi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya, baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian.
Selain penyegelan dan sanksi administratif, pelanggar dapat menghadapi sanksi pidana serta gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan.
"Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus bersinergi memantau titik api secara real-time dan tidak akan ragu membawa setiap pelanggar ke meja hijau demi menjamin kepatuhan hukum dan menjaga ruang hidup yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Jumhur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022