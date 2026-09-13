7 Pendaki Gunung Nokilalaki Sulteng Dievakuasi usai Kehabisan Logistik, Mayoritas Remaja

Para pendaki di Gunung Nokolalaki berhasil ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan, Minggu (13/9/2026). (Humas Kansar Palu via Antara)
JawaPos.com – Sedikitnya tujuh pendaki gunung Nokilalaki di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil dievakuasi Tim SAR gabungan, Minggu (13/9).
Mereka diketahui kehabisan logistik dan kelelahan, sehingga tidak mampu kembali ke titik awal pendakian.
Ketujuh orang pendaki tersebut masing-masing bernama Rani (18), Fahri (17), Farel (17), Ramadhan (25), Sigit (20), Deikal (18) dan Iman (17).
"Sudah dipastikan (ketemu), ketujuh orang pendaki dalam keadaan sehat," kata Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Palu Muh Rizal di Palu, sebagaimana dilansir dari Antara.
Baca Juga:Sempat Hilang di Gunung Semeru, Pendaki Asal Kediri Berhasil Diselamatkan Setelah Pencarian 6 Jam
Operasi pencarian dimulai sekitar pukul 08.40 WITA dari kaki Gunung Nokolalaki menuju lokasi terakhir tempat para korban beristirahat.
Usai pencarian sekittar 4,5 jam, ketujuh pendaki tersebut ditemukan sekitar pukul 14.10 WITA di koordinat 1°13'36.77"S 120° 9'22.71"E, di Pos 3 Gunung Nokolalaki.
Ketujuh pendaki itu kemudian dievakuasi ke posko dan diserahkan kepada pihak keluarga.
"Waktu tempuh dari titik penemuan korban ke posko SAR kaki Gunung Nokolalaki sekitar 75 menit dengan berjalan kaki,".
Sebelumnya, 11 orang dilaporkan melakukan pendakian ke Gunung Nokilalaki pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 07.00 WITA.
Dalam laporannya, mereka berencana melanjutkan pendakian menuju puncak gunung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022