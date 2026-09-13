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Antara
Senin, 14 September 2026 | 00.02 WIB

7 Pendaki Gunung Nokilalaki Sulteng Dievakuasi usai Kehabisan Logistik, Mayoritas Remaja

Para pendaki di Gunung Nokolalaki berhasil ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan, Minggu (13/9/2026). (Humas Kansar Palu via Antara) - Image

Para pendaki di Gunung Nokolalaki berhasil ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan, Minggu (13/9/2026). (Humas Kansar Palu via Antara)

JawaPos.com – Sedikitnya tujuh pendaki gunung Nokilalaki di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil dievakuasi Tim SAR gabungan, Minggu (13/9).

Mereka diketahui kehabisan logistik dan kelelahan, sehingga tidak mampu kembali ke titik awal pendakian.

Ketujuh orang pendaki tersebut masing-masing bernama Rani (18), Fahri (17), Farel (17), Ramadhan (25), Sigit (20), Deikal (18) dan Iman (17).

"Sudah dipastikan (ketemu), ketujuh orang pendaki dalam keadaan sehat," kata Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Palu Muh Rizal di Palu, sebagaimana dilansir dari Antara.

Operasi pencarian dimulai sekitar pukul 08.40 WITA dari kaki Gunung Nokolalaki menuju lokasi terakhir tempat para korban beristirahat.

Usai pencarian sekittar 4,5 jam, ketujuh pendaki tersebut ditemukan sekitar pukul 14.10 WITA di koordinat 1°13'36.77"S 120° 9'22.71"E, di Pos 3 Gunung Nokolalaki.

Ketujuh pendaki itu kemudian dievakuasi ke posko dan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Waktu tempuh dari titik penemuan korban ke posko SAR kaki Gunung Nokolalaki sekitar 75 menit dengan berjalan kaki,".

Sebelumnya, 11 orang dilaporkan melakukan pendakian ke Gunung Nokilalaki pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 07.00 WITA.

Dalam laporannya, mereka berencana melanjutkan pendakian menuju puncak gunung.

Editor: Bayu Putra
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