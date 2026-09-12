Kecelakaan Maut Hiace Tabrak Truk di Tol Jombang-Mojokerto, 4 Orang Tewas

JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas merenggut empat korban jiwa terjadi di ruas Jalan Tol Jombang-Mojokerto KM 687+200 jalur B, Jumat (11/9) malam.

Insiden tersebut melibatkan minibus Toyota Hiace yang menabrak bagian belakang truk bermuatan gipsum di dekat Gerbang Tol Tembelang, Jombang.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.30 WIB itu berawal saat kedua kendaraan melaju searah dari Surabaya menuju Jawa Tengah. Minibus Toyota Hiace berpelat nomor L 7178 AH diduga hilang kendali akibat pengemudi yang mengantuk.

Kanit 3 PJR Polda Jatim, AKP Sudirman menjelaskan, minibus tersebut mendadak oleng ke kiri sebelum akhirnya menghantam keras bak truk berpelat R 8187 OT yang melaju di depannya.

"Setiba di lokasi, diduga pengemudi mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri dan menabrak bak truk yang berada di depannya," terang Sudirman.

Kerasnya benturan membuat bagian depan Toyota Hiace mengalami kerusakan parah hingga nyaris tak berbentuk lagi.

Kecelakaan ini menewaskan empat orang penumpang Toyota Hiace di lokasi kejadian, sementara tujuh orang lainnya termasuk pengemudi minibus, mengalami luka ringan.

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Untuk identitas empat korban meninggal dunia terdata atas nama Kukuh Bimbing (22) yang merupakan warga Karanganyar, Dwi Raharjanto (49) warga Klaten, Tendi Anggoro (28) warga Wonogiri, dan Prawoto (55) warga Sukoharjo.

Adapun tujuh korban luka ringan yang telah mendapatkan perawatan medis di antaranya pengemudi Hiace, Eko Budianto Setiawan (38) asal Kota Serang. Kemudian enam penumpang lainnya terdata atas nama Lidia Yustika (28) asal Surabaya, Edi Mursito (55) asal Sukoharjo, Ismaya Salindri (35) asal Surakarta, Ghofur Y. Saputra (37) asal Malang, Sunarto (46) asal Parigi Moutong, dan Yudha (26) asal Manggarai Barat.