Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 4 September 2026 | 06.22 WIB

Percepat Penanganan Kecelakaan, Jasa Marga dan Jasa Raharja Permudah Akses Informasi Jalan Tol

 

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, dan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Pengendara akan dipermudah dalam mengakses informasi jalan tol melalui aplikasi Travoy. Pengembangan teknologi akan diarahkan untuk mencegah dan menangani kecelakaan dengan cepat.
 
Penguatan ini merupakan kolaborasi antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Jasa Raharja (Persero). Nantinya pengguna jalan tol lebih mudah memperoleh informasi risiko, melaporkan kecelakaan, menemukan rumah sakit terdekat hingga mengakses bantuan darurat secara lebih cepat. 
 
Keuda perusahaan BUMN sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Sinergi Pemanfaatan Sumber Daya dan Pengembangan Layanan Keselamatan Jalan Tol Berbasis Digital, di Jakarta.
 
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, dan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin. Keduanya sepakat untuk mengoptimalkan aplikasi Travoy dan  Aplikasi Jasfren.
 
 
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan, meningkatkan keselamatan berkendara harus diiringi dengan kualitas pelayanan jalan tol. Oleh karena itu, infrastruk saja tidak cukup, perlu ada kemampuan mendeteksi risiko, informasi yang tepat, serta memastikan pengguna memperoleh bantuan ketika menghadapi kondisi darurat. 
 
“Karena itu, kami terus mendorong penguatan layanan yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika terjadi insiden, tetapi juga pada bagaimana risiko dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Rivan, Kamis (3/9). 
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, pengendara saat ini memiliki kebutuhan terhadap pelayanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
 
“Ketika kecelakaan terjadi, korban dan keluarga tidak boleh dibebani dengan kebingungan mencari bantuan atau informasi mengenai layanan yang tersedia. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendekatkan akses pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat dalam satu platform yang mudah digunakan,” ujarnya. 
 
Perusahaan menilai, kecepatan penanganan korban kecelakaan sangat krusial dalam menekan potensi bahaya. 
 
“Semakin cepat informasi diterima dan diteruskan kepada pihak yang tepat, semakin besar peluang korban memperoleh penanganan medis secara cepat,” ucapnya.  
 
Melalui MoU tersebut, kedua perusahaan membuka peluang untuk menghadirkan layanan yang mampu menghubungkan informasi dari lapangan dengan proses penanganan secara lebih cepat dan tepat sehingga memberikan pengalaman perjalanan yang lebih lancar, aman, nyaman dan berkeselamatan bagi pengguna jalan. 
 
Sejumlah fitur yang saat ini sedang dikaji untuk diintegrasikan melalui Aplikasi Travoy antara lain informasi rumah sakit terdekat berdasarkan posisi pengguna serta kanal pelaporan kecelakaan dan bantuan darurat. 
 
Dikembangkan pula informasi titik rawan kecelakaan berdasarkan data historis dan analisis keselamatan. Fitur ini nantinya dapat digunakan untuk memberikan peringatan kepada pengemudi saat mendekati ruas jalan tol dengan tingkat risiko kecelakaan yang lebih tinggi. 

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jasa Raharja Catat Tingkat Kepuasan Stakeholders Tahun 2025 Capai 95,01 Persen - Image
Bisnis

Jasa Raharja Catat Tingkat Kepuasan Stakeholders Tahun 2025 Capai 95,01 Persen

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.38 WIB

Tambah Pengalaman Pelanggan, Jasa Marga Tingkatkan Layanan Rest Area hingga Informasi Jalan Tol - Image
Bisnis

Tambah Pengalaman Pelanggan, Jasa Marga Tingkatkan Layanan Rest Area hingga Informasi Jalan Tol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.05 WIB

10 Gerbang Tol Terdampak Demo di DPR, Polisi-Jasa Marga Alihkan Arus Lalin - Image
Jabodetabek

10 Gerbang Tol Terdampak Demo di DPR, Polisi-Jasa Marga Alihkan Arus Lalin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.14 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore