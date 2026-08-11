Sopir Truk Ngantuk Tabrak Alphard Milik Pendakwah Anwar Zahid Sampai Ringsek di Bojonegoro

Pendakwah KH Anwar Zahid mengalami kecelakaan lalu lintas di Bojonegoro. Mobil Alphard yang ditumpangi ditabrak truk saat antre kendaraan, Selasa (11/8). (Dokumentasi Polres Bojonegoro)
JawaPos.com - Pendakwah kondang, KH Anwar Zahid mengalami kecelakaan setelah Mobil Toyota Alphard yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk trailer di Jalan Raya Padangan - Ngawi, Kecamatan Padangan, Bojonegoro.
Insiden tersebut terjadi pada Selasa (11/8) sekitar pukul 00.05 WIB. Saat itu, pendakwah yang akrab disapa Abah Anza tersebut sedang melakukan perjalanan menuju Banjarnegara, Jawa Tengah untuk mengisi pengajian.
Nahas ditengah perjalanan, mobil yang ditumpangi Abah Anza tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk. Tak ada korban dalam insiden ini, ia dan rombongan dinyatakan selamat. Hanya saja, kondisi kendaraan mengalami ringsek.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Bojonegoro, Ipda Septian mengungkapkan kecelakaan bermula saat mobil Alphard yang ditumpangi rombongan KH Anwar Zahid melaju dari arah utara ke selatan atau arah Bojonegoro ke Ngawi.
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Sesampainya di kawasan perbaikan jalan Tinggang, mobil Alphard berhenti di belakang truk karena harus menunggu antrean kendaraan dalam sistem buka-tutup jalur akibat pekerjaan perbaikan jalan.
Saat Alphard masih berhenti, sebuah truk trailer yang dikemudikan WP, warga Trowulan, Mojokerto, tiba-tiba menabraknya dari belakang hingga bagian depan kendaraan tersebut mengalami benturan.
"Diduga pengemudi truk trailer mengantuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya dan menabrak mobil Toyota Alphard," tutur Ipda Septian, dikutip dari Jawa Pos Radar Bojonegoro, selasa (11/8).
Dalam kecelakaan tersebut, mobil Toyota Alphard diketahui dikemudikan oleh santri KH Anwar Zahid berinisial A, pria 31 tahun asal Kecamatan Kanor, Kabupaten Baojonegoro, Jawa Timur.
Meskipun tak ada korban jiwa dalam insiden ini, kecelakaan lalulintas yang dialami pendakwa kondang asal Bojonegoro tersebut menjadi perbincangan publik. Video amatir kecelakaan beredar luas di media sosial.
Selanjutnya, kecelakaan lalulintas ini ditangani Satlantas Polres Bojonegoro. Para pengendara diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak, serta mengurangi kecepatan, terutama saat mendekati antrean kendaraan.
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