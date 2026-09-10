Dugaan Keracunan MBG dari SPPG Patalan 2 Bantul Meluas ke Sejumlah Sekolah

Ilustrasi siswa merapikan ompreng setelah mengonsumsi MBG di sekolah. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Patalan 2 meluas ke sejumlah sekolah.
Data yang dihimpun Radar Jogja (Jawa Pos Group), hingga Rabu (9/9), sebanyak 71 orang terdata mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG tersebut.
Terkait ini, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Herry Fahamsyah mengatakan, pendataan sementara dilakukan melalui kuesioner terhadap sekitar 530 penerima. Dari jumlah tersebut, 71 orang diduga mengalami keracunan.
Adapun dugaan keracunan tidak hanya ditemukan di SDN 1 Sumberagung. Pendataan juga mencakup penerima dari SD Patalan, SD Sawahan, dan SD Kembangsongo. Selain itu, terdapat beberapa penerima dari kelompok bermain (KB) yang turut masuk dalam pendataan.Jumlah korban, lanjutnya, masih berpotensi bertambah.
Sebab Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul saat ini masih melakukan screening terhadap sekitar 1.300 penerima MBG yang mendapat makanan dari SPPG Patalan 2 pada Jumat (4/9).
Dinkes Bantul menargetkan proses screening terhadap seluruh penerima MBG tersebut dapat rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan. “Itu yang tadi dijanjikan ke kami,” ujar Herry.
Sementara itu, dari pendataan sementara, ada tiga orang yang masih menjalani rawat inap. Dua korban berasal dari SDN 1 Sumberagung dan satu lainnya dari SD Kembangsongo. Herry menilai kejadian tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Terlebih, SPPG Patalan 2 disebut sebelumnya pernah mengalami kejadian yang diduga berkaitan dengan keracunan. “Sudah dua kali,” lontarnya.
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Jawa Pos
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