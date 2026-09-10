Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 10 September 2026 | 21.02 WIB

Dugaan Keracunan MBG dari SPPG Patalan 2 Bantul Meluas ke Sejumlah Sekolah

Ilustrasi siswa merapikan ompreng setelah mengonsumsi MBG di sekolah. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Ilustrasi siswa merapikan ompreng setelah mengonsumsi MBG di sekolah. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Patalan 2 meluas ke sejumlah sekolah.

Data yang dihimpun Radar Jogja (Jawa Pos Group), hingga Rabu (9/9), sebanyak 71 orang terdata mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG tersebut.

Terkait ini, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Herry Fahamsyah mengatakan, pendataan sementara dilakukan melalui kuesioner terhadap sekitar 530 penerima. Dari jumlah tersebut, 71 orang diduga mengalami keracunan.

Adapun dugaan keracunan tidak hanya ditemukan di SDN 1 Sumberagung. Pendataan juga mencakup penerima dari SD Patalan, SD Sawahan, dan SD Kembangsongo. Selain itu, terdapat beberapa penerima dari kelompok bermain (KB) yang turut masuk dalam pendataan.Jumlah korban, lanjutnya, masih berpotensi bertambah.

Sebab Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul saat ini masih melakukan screening terhadap sekitar 1.300 penerima MBG yang mendapat makanan dari SPPG Patalan 2 pada Jumat (4/9).

Dinkes Bantul menargetkan proses screening terhadap seluruh penerima MBG tersebut dapat rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan. “Itu yang tadi dijanjikan ke kami,” ujar Herry.

Sementara itu, dari pendataan sementara, ada tiga orang yang masih menjalani rawat inap. Dua korban berasal dari SDN 1 Sumberagung dan satu lainnya dari SD Kembangsongo. Herry menilai kejadian tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Terlebih, SPPG Patalan 2 disebut sebelumnya pernah mengalami kejadian yang diduga berkaitan dengan keracunan. “Sudah dua kali,” lontarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Iran Peringatkan Perang dengan AS bisa Meluas di Seluruh Kawasan Timur Tengah - Image
Internasional

Iran Peringatkan Perang dengan AS bisa Meluas di Seluruh Kawasan Timur Tengah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 00.07 WIB

Ketersediaan SPKLU di Indonesia Terus Meluas melalui Skema Kolaborasi - Image
Otomotif

Ketersediaan SPKLU di Indonesia Terus Meluas melalui Skema Kolaborasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Karhutla Bromo Merembet ke Jemplang Malang, 127 Hektare Lahan Hangus - Image
Surabaya Raya

Karhutla Bromo Merembet ke Jemplang Malang, 127 Hektare Lahan Hangus

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.33 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore