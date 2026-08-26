Iran Peringatkan Perang dengan AS bisa Meluas di Seluruh Kawasan Timur Tengah

JawaPos.com - Juru Bicara Militer Iran Brigjen Mohammad Akraminia memperingatkan perang baru yang mungkin terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat dapat meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah, serta menyeret infrastruktur energi dan komunikasi ke dalam konflik tersebut.
Kepada Kantor Berita Mehr, Rabu, Akraminia telah memperingatkan bahwa setiap kesalahan perhitungan yang dilakukan para lawan Iran akan memicu respons langsung dan berpotensi memperluas cakupan geografis konflik tersebut.
"Perang yang mungkin terjadi di masa depan dapat meluas ke arena-arena baru," kata Akraminia seperti dikutip Anadolu.
Pernyataan Akraminia itu merujuk pada Selat Bab al-Mandab dan pangkalan milik AS di Suriah. Dia mengatakan kedua area itu telah menjadi bagian dari konflik tersebut, meskipun sebelumnya berada di luar cakupan geografis pertempuran.
"Saat ini, ancaman tersebar di seluruh kawasan dan kami memiliki kemampuan untuk menghadapi serta mengatasinya," ucapnya.
Akraminia mengatakan perang baru yang mungkin terjadi juga dapat mencakup medan pertempuran lain, termasuk infrastruktur energi dan komunikasi di seluruh kawasan.
Secara khusus, dia menyinggung soal infrastruktur energi dan jalur komunikasi yang sebagian besar membentang di dasar laut pada perairan lepas pantai Iran dan Semenanjung Arab, serta melintasi Teluk Oman.
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Jawa Pos
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