Ironi Kopdes Merah Putih di Jombang: Dana Desa Sudah Dipotong, Tapi Gerai Belum Dibangun

Gerai KDKMP di Desa Tunggrono, Kecamatan Jombang yang sudah beroperasi 2 bulan lebih, (Radar Jombang).
JawaPos.com - Puluhan Desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilaporkan belum bisa membangun gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih lantaran terkendala lahan.
Ironisnya, dana desa puluhan desa tesebut disebut telah dipotong untuk kebutuhan program koperasi andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Dilansir Radar Jombang (Jawa Pos Group), Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Erwin Pribadi mengatakan, pihaknya hingga kini belum memiliki opsi lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan gerai Kopdes Merah Putih.
Kendala tersebut bukan pada administrasi, melainkan tidak tersedianya lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan gerai.
”Di desa kami sampai saat ini belum ada opsi lahan untuk pembangunan gerai (Kopdes Merah Putih), bukan karena administrasi, tetapi memang tidak ada lahan yang bisa digunakan,” ujarnya dikutip Rabu (9/9).
Menurut Erwin, kondisi serupa juga dialami sejumlah desa maupun kelurahan lainnya di Kecamatan Jombang. ”Terdapat sekitar 13 hingga 14 desa/kelurahan yang dipastikan belum bisa menyediakan lahan untuk pembangunan gerai,” bebernya.
Sejumlah aset milik desa yang ada saat ini juga masih dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Salah satunya gedung sekolah sehingga tidak bisa serta-merta dialihfungsikan untuk pembangunan gerai koperasi.
”Kalau aset desa yang ada juga masih digunakan atau dimanfaatkan, seperti gedung sekolah. Jadi memang persoalannya lahan,” imbuhnya.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, meski pembangunan gerai belum terealisasi, dana desa disebut telah mengalami pemotongan untuk kebutuhan program tersebut.
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Jawa Pos
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