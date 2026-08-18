Demo Mahasiswa di Thamrin:  Program MBG hingga Kopdes Merah Putih Tuai Kritik

Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra melakukan orasi pada demo mahasiswa di Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Usai gagal menembus barikade polisi, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi lintas kampus menggelar orasi di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Dalam orasinya, orator di mobil komando menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Maju Bersama (KDMP) atau Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, program-program tersebut dinilai hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu dan pihak tertentu semata.
"Program seperti MBBG, KDMP, hanya dipergunakan oleh rezim Prabowo untuk membagi keuntungan terhadap tuan tanah, untuk membagi keuntungan pada kelompok-kelompoknya sendiri, untuk membagi keuntungan pada TNI dan Polri," ujarnya, Selasa (18/8).
Ia juga menyoroti berbagai persoalan ekonomi, seperti pelemahan rupiah, kenaikan pajak, hingga skema perampasan upah yang dinilai kian memberatkan beban hidup rakyat kecil. Selain itu, masa aksi menyayangkan sikap represif serta mengkritik dominasi TNI-Polri dalam ruang-ruang demokrasi sipil.
"Prabowo Subianto membual di hadapan sidang MPR bercerita tentang keberhasilan program-programnya," katanya.
"Namun Prabowo tidak bisa lagi membelakangi kenyataan bahwa saat yang bersamaan, dia berpidato dan berbohong tentang berbagai capaian-capaiannya. Di saat itu juga, rakyat di Aceh, rakyat di Papua, dan di berbagai wilayah Indonesia ditindas dengan senjata dan represifitas, Kawan-kawan!," sambungnya.
Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menyatakan bahwa kedatangan massa membawa delapan poin tuntutan yang memiliki tingkat urgensi sama bagi masyarakat.
"Benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada checks and balances yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas power-nya," tegas Fathimah di lokasi aksi.
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Jawa Pos
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