Ratusan Pengungsi Sinabung Pulang ke Rumah, Diangkut 18 Truk Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Ratusan warga Kabupaten Karo mulai kembali ke rumah masing-masing setelah beberapa hari bertahan di pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung.

Pemulangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tim gabungan dan dukungan berbagai armada, termasuk 18 unit truk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) Tanah Karo.

Pemulangan warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Naman Teran, berlangsung Senin (7/9) sekitar pukul 08.30 WIB. Sebelumnya, warga mengungsi di Jambur Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran, menyusul erupsi Gunung Sinabung yang berdampak terhadap sejumlah wilayah.

Dari lokasi pengungsian, warga diangkut menuju Desa Kuta Tengah menggunakan kendaraan tim gabungan. Sebanyak 18 truk Kopdes Merah Putih turut dikerahkan untuk mengangkut warga sekaligus barang-barang milik mereka.

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Proses pemulangan tersebut mendapat pengawalan dan dukungan personel TNI, Polri, BPBD, Basarnas, serta Satpol PP Kabupaten Karo.

Dilansir Sumutpos (Jawa Pos Group), berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 207 kepala keluarga atau 650 jiwa yang terdampak dan sebelumnya harus mengungsi. Sebagian warga telah dipulangkan, sedangkan 374 jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian sambil menunggu proses pemulangan tahap berikutnya.

Armada yang digunakan dalam proses tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP hingga Basarnas. Selain itu, 18 truk KDKMP dikerahkan untuk memperkuat mobilisasi warga. Sebagian pengungsi lainnya memilih kembali ke desa menggunakan kendaraan pribadi.

Dansatgas Tanggap Darurat Sinabung, Letkol Inf Robert Panjaitan, membenarkan proses pemulangan tersebut. Ia mengatakan, tim gabungan tidak hanya memastikan warga kembali dengan aman, tetapi juga membantu membawa barang-barang mereka yang masih berada di pengungsian.